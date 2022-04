Alta moda regionale tra le pecore

Sembra il tipico abito asturiano – camicetta bianca, corpetto di broccato, febbre dengue nera e gonna rossa – ma non lo è.. O se. Lo stesso vale per le critiche alla reinterpretazione operata dal couturier di Castrillón (Asturie) Constantino Menéndez dell’iconico abito da donna per vestirsi Rossy de Palmaaraldo del festival del Bollo ad Aviles: ha raccolto innumerevoli riconoscimenti, tra cui quello del couturier di fama mondiale Jean-Paul Gaultier, e altrettanti censure.

"Quello che hanno preso più ferocemente sui social network è che il tipico vestito asturiano non è quello a cui mi sono ispirato. E lì viene fuori che questa causa è stata imposta dalla Sezione femminile (il ramo femminile del partito spagnolo della Falange) e bla, bla, bla. Con buona pace di tali opinioni, sono una studiosa di storia del costume asturiano e so che, infatti, la Sezione Donne ha contribuito a promuovere questo costume da una visione romantica dei costumi storici che si usavano nella regione. Sono uno stilista, non un politico; e questo modello non vuole essere una replica storica. Il costume asturiano popolare, folcloristico, tipico o d'attualità, chiamalo come vuoi, che ha permeato l'immaginazione delle persone è quello che indossava Rossy de Palma in una foto d'infanzia, lo stesso che le ragazze di El Bollo e di altre feste asturiane, e la mia missione era aggiornarlo, dargli un 'giro'… Che ci sia riuscito o meno è un'altra cosa".

Quello che sembra aver ottenuto Constantino Menéndez, che commercializza le sue creazioni –tutte ispirate alle radici asturiane– sotto il marchio “made by kÖs”, è che il tipico costume asturiano oltrepassa i confini della moda e può essere strofinato, è arrivato il caso, con una Chanel o una Yves Saint Laurent, per dire due marchi prestigiosi. È vero che la modella che l’ha indossato, musa ispiratrice anche di Jean-Paul Gaultier ha aiutato il proprio a promuovere l’abitoma l’opera di Constantino Menéndez, secondo gli intenditori, ha il packaging da definire haute couture.