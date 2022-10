Alta Garonna: impiegata presso Lidl, ha rivenduto su Internet prodotti danneggiati

Con la sua compagna, la dipendente ha rubato diversi prodotti destinati al centro di riciclaggio. Il danno ammonta a circa 60.000 euro.

La merce era tutta destinata alla spazzatura ma questo impiegato era convinto che fossero comunque utili. Un dipendente della Lidl, in Alta Garonna, è stato posto in custodia di polizia per aver rubato prodotti destinati alla rottamazione, ha rivelato La spedizione . In totale, il danno ammonta a circa 60.000 euro.

Questi prodotti danneggiati durante la movimentazione nei magazzini erano ancora funzionanti, sebbene destinati al cassonetto. A dare l’allerta sono stati i gestori del centro di distruzione, preoccupati per il calo dell’invenduto da distruggere, riferisce La spedizione.

√ą stata sporta denuncia ed √® stata perquisita l’abitazione del principale sospettato. I gendarmi hanno poi scoperto quasi 3.000 prodotti, tra generi alimentari, ma anche piccoli elettrodomestici, precisa il quotidiano regionale.

Interrogata dagli inquirenti, la donna in questione ha ammesso di aver raccolto questi prodotti per rivenderli sul web e sbarcare il lunario. Suo marito ha ammesso di essere complice del sotterfugio. sempre secondo La spedizioneil dipendente in questione ha rassegnato le dimissioni e dovrebbe essere processato nel marzo 2022.

