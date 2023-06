Alpargatas comode e a basso tacco: la forte scommessa di Stradivarius

Per essere più alta, alla moda ed elegante, le espadrillas sono una delle tendenze che vediamo spesso ogni anno in questa stagione. Per questo motivo, le comode espadrillas sono assolutamente perfette. E le troverai da Stradivarius.

In due colori, hanno un ottimo prezzo, il che ti permette di acquistarle. Affrettati prima che si esauriscano.

Comode espadrillas da Stradivarius

Parliamo delle espadrillas con zeppa in iuta da donna disponibili in vari colori. Si distinguono per i loro vari dettagli, prima di tutto per il loro design e per la chiusura con lacci legati alla caviglia.

Inoltre, sarai più alta perché l’altezza del tacco è di 10,5 cm. Questo non è in contrasto con il comfort perché hanno AIRFIT ®, la soletta tecnica flessibile in schiuma di lattice, progettata per offrire maggiore comfort.

Sono realizzate al 100% in cotone e la fodera è dello stesso materiale. Per prenderti cura di questi sandali, sul sito di Stradivarius spiegano che è meglio non lavarli, non usare la candeggina, non stirarli, non lavarli a secco né usarli nell’asciugatrice.

Disponibili in due colori a scelta

Se ti piacciono queste espadrillas, sempre di moda in estate, devi sapere che sono disponibili in due colori basici tra cui puoi scegliere. Da un lato, il bianco che è elegante e si abbina bene a tutto ciò che indossi. I tuoi outfit saranno completi perché si abbinano perfettamente a vestiti lunghi, mini, shorts o jeans.

D’altra parte, puoi anche acquistarle in nero. È il classico che va bene sia per una passeggiata informale che per una festa o un matrimonio.

Qualunque sia il colore che scegli, vedrai che avrai delle sandali perfette e di qualità, e nel frattempo puoi emulare la regina Letizia che le sceglie ogni anno per le sue uscite.

Quanto costano le espadrillas

Le puoi trovare sul sito di Stradivarius, dove è sempre molto più facile fare acquisti perché non devi uscire di casa.

Le espadrillas, nei due colori, hanno un prezzo di 35,99 euro. Le taglie attualmente disponibili sono dal 36 al 41 per il nero e dal 35 al 41 per il bianco. Scegli la tua taglia e non perdere l’occasione. Sai che sono sandali speciali, che vestono bene e sono di design e di buona qualità. Li avrai a casa in poche ore e li indosserai per valorizzare la tua figura.

Non aspettare troppo a comprarli, così li avrai già pronti per le tue uscite.

