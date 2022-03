Almirall e il suo “affare” con la linea guida rialzista principale oa lungo termine

L’azienda ha riferito che oltre il 50% dei pazienti con dermatite atopica da moderata a grave ha manifestato una riduzione di almeno il 75% della gravità della malattia a 16 settimane dopo essere stato trattato con lebrikizumab in monoterapia nell’ambito del programma ADvocate.

Analisi tecnica LINEA GUIDA rialzista S1 11.90 S2 10.50 R1 13 R2 14.40 Breve termine Medio termine Lungo termine

Una linea guida rialzista non è né più né meno di una linea di supporto, una linea di accelerazione dei prezzi dove ogni volta che il sottostante scende, il denaro entra nel mercato. A questo punto la domanda è maggiore dell’offerta e quindi il prezzo reagisce al rialzo e lì rimbalza. Questa linea di supporto è caratterizzata dalla costruzione di minimi sempre crescenti e dobbiamo esigere che, come minimo, presentano tre punti di appoggio o tangenza in esso.

Condizione che soddisfa pienamente questo valore. Qualcosa a cui, d’altronde, abbiamo già fatto riferimento nel valore in tempi recenti. E ogni settimana che passa, ogni mese, il prezzo riesce ad allontanarsi ulteriormente dalla linea guida rialzista. Correzioni puntuali a parte, tutto fa pensare che ciò potrebbe portare a breve termine alla zona di resistenza di circa 2:30 del pomeriggio. euro e oltre il massimo del 2021 (15.35) e più tardi massimi storici a $ 17,85. Indubbiamente il trend rialzista di lungo termine si sta comportando come un meraviglioso supporto.