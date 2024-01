All’ultima moda ma calde. Gli stivali impermeabili di Decathlon che stanno andando a ruba.

Sei alla ricerca di un paio di stivali che ti proteggano dal freddo e dall'umidità, ma che siano anche belli e versatili? Se la risposta è sì, sei fortunato, perché Decathlon ha lanciato un paio di stivali da neve e après-ski che soddisfano tutte queste esigenze. Questi stivali impermeabili in pelle combinano design e funzionalità e stanno andando a ruba. Di seguito ti raccontiamo tutto quello che devi sapere su questi stivali impermeabili di Decathlon, che diventeranno il tuo miglior alleato per goderti l'inverno.

Gli stivali impermeabili di Decathlon che stanno andando a ruba

Se ami la neve e il freddo, ma non vuoi rinunciare allo stile e al comfort, abbiamo trovato la scarpa perfetta per te, disponibile da Decathlon. Stiamo parlando degli stivali da neve e après-ski impermeabili in pelle per donna Quechua SH500, che puoi trovare nel negozio di articoli sportivi numero uno, a un prezzo che non potrai credere. Questi stivali sono altrettanto eleganti quanto tecnici, e ti permetteranno di camminare sulla neve con sicurezza e comfort.

Design e funzionalità dei stivali

Questi stivali sono anche all'ultima moda, con uno stile e un design che ricalca le tendenze più attuali. Inoltre, il fatto che siano impermeabili li rende ideali per essere indossati quando piove o per la neve.

Questi stivali sono il risultato della combinazione di pelle e feltro, due materiali che offrono calore, resistenza e flessibilità. La pelle è impermeabile e traspirante, il che aiuta a mantenere i piedi asciutti e a regolare la temperatura. Il feltro aggiunge un tocco femminile e moderno, facilitando l'uso quotidiano. Inoltre, la pelliccia sintetica che avvolge la caviglia aumenta il calore e il comfort, anche a temperature fino a -12 ºC in attività.

Caratteristiche tecniche ed estetiche degli stivali

Oltre a ciò, questi stivali sono dotati di una membrana impermeabile e traspirante, una intersuola in PU (poliuretano) che assorbe gli impatti, e suole Snowcontact che garantiscono un'ottima aderenza sulla neve. Queste suole hanno tacchetti di 3,5 mm di profondità, che si adattano a tutti i terreni e impediscono lo scivolamento. Inoltre, questi stivali sono molto facili da mettere e togliere, grazie alla loro ampia apertura con lacci elastici.

La cura di questi stivali

Per garantire una lunga durata a questi stivali e mantenere le loro proprietà, ti consigliamo di seguire questi consigli di manutenzione:

Per la pelle scamosciata, utilizza uno spray impermeabilizzante per proteggerla dalle macchie e prolungare la sua impermeabilità. Puoi trovare questo tipo di prodotto da Decathlon. Si tratta dello “spray impermeabilizzante meindl wet proof”.

per proteggerla dalle macchie e prolungare la sua impermeabilità. Puoi trovare questo tipo di prodotto da Decathlon. Si tratta dello “spray impermeabilizzante meindl wet proof”. Non ingrassare la pelle , altrimenti potrebbe perdere il suo aspetto originale e la sua capacità di traspirazione.

, altrimenti potrebbe perdere il suo aspetto originale e la sua capacità di traspirazione. Utilizza una spazzola morbida per pulire la superficie della pelle e del feltro e rimuovere la polvere e lo sporco. Puoi trovarne una da Decathlon, venduta con il nome di “spazzola per la manutenzione degli stivali da trekking”.

per pulire la superficie della pelle e del feltro e rimuovere la polvere e lo sporco. Puoi trovarne una da Decathlon, venduta con il nome di “spazzola per la manutenzione degli stivali da trekking”. Se gli stivali si bagnano, lasciali asciugare all'aria aperta, lontano da fonti di calore dirette. Non metterli in asciugatrice né esporli al sole.

Non esitare, perché questi sono gli stivali della stagione e possono essere tuoi ora a un prezzo incredibile di 74,99 euro, quindi se ti piacciono questi stivali e vuoi prenderli prima che si esauriscano, li trovi già nei negozi fisici e anche online. Lì potrai scegliere tra due colori: sabbia e cenere, e tra le taglie disponibili, dalla 36 alla 42.