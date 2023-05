Allerta su questo prodotto: Lidl chiede di non consumarlo.

Lidl ha una vasta gamma di prodotti alimentari di cui la qualità non viene mai messa in discussione. Tuttavia, a volte può accadere che vengano identificati lotti che devono essere ritirati poiché non rispettano gli standard di qualità richiesti. È quanto è successo con questo prodotto di Lidl di cui vi parliamo ora e di cui si chiede di non consumare.

Lidl chiede di non consumare questi popcorn

Lidl ha emesso un comunicato in cui informa che tre tipi di popcorn di mais in vendita nei suoi negozi sono stati ritirati, chiedendo ai consumatori di non consumarli e di portarli al supermercato più vicino, dove verrà loro rimborsato l’importo.

I tre tipi di popcorn sono stati prodotti da Liven S.A., che ha spiegato che devono essere ritirati a causa della presenza di Clorpirifos oltre il limite massimo consentito. Si tratta di un pesticida utilizzato per eliminare parassiti o insetti e presente anche come ingrediente attivo in molti collari antiparassitari per cani. Non è noto il livello di pesticida rilevato nei lotti ritirati.

I lotti e i prodotti ritirati in Lidl sono i seguenti:

Popcorn al sale 80g: EAN 4056489510567 , con date di consumo per il 20/06/2023, 04/07/2023, 08/08/2023 e 05/09/2023.

, con date di consumo per il 20/06/2023, 04/07/2023, 08/08/2023 e 05/09/2023. Popcorn al microonde al sale 3x100g: EAN 20657529 , con date di consumo per il 29/11/2024, 30/11/2024, 01/12/2024, 19/12/2024, 20/12/2024 e 22/12/2024.

, con date di consumo per il 29/11/2024, 30/11/2024, 01/12/2024, 19/12/2024, 20/12/2024 e 22/12/2024. Popcorn al microonde salati XXL 6x100g: EAN 20944582 con data di consumo per il 28/11/2024.

Per proteggere i consumatori, Lidl ha già ritirato i lotti che ancora aveva in negozio e come abbiamo detto, ha chiesto ai clienti che hanno acquistato questi prodotti di portarli in uno dei suoi supermercati, dove verrà loro rimborsato il prezzo di acquisto, anche senza presentare lo scontrino fiscale.

Finora non sono stati segnalati casi di persone colpite, ma Lidl informa che in casi isolati o per un consumo elevato, i sintomi derivanti dal consumo di questi popcorn possono essere lacrimazione, salivazione e malessere generale. In caso di insorgenza di questi sintomi si consiglia di rivolgersi al centro medico più vicino.

I tre prodotti ritirati appartengono alla gamma “Snack Day” distribuita da Lidl in tutta la Italia, ma da Lidl si informa che nessun altro prodotto di questa linea è stato interessato da questa allerta.

Il produttore “LIVEN S.A.” si scusa con tutti i clienti che sono stati colpiti dagli inconvenienti causati.

