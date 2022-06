Allerta per la presenza di salmonella in una partita di carne di pollame tritata della Lidl

Il Agenzia spagnola per la sicurezza alimentare e la nutrizione (AESAN) ha avvertito questo giovedì del presenza di salmonella nel pollame macinato commercializzato in Spagna dalla catena di supermercati Lidlsenza che nessun caso sia stato finora rilevato nel nostro Paese.

Questa è la Carne Tritata di Pollame (Burger Meat of Chicken-Turkey), il cui consumo consiglia di evitare tutte le persone che hanno il prodotto e “restituirlo al punto di acquisto”.

il lotto in questione

Nello specifico, l’articolo, commercializzato da Lidl, è presentato in Vassoio in plastica da 500 grammi e viene venduto refrigerato; il suo numero di registro sanitario generale delle aziende alimentari e alimentari (RGSEAA) è 10.027476/Z e numero di lotto 3369con scadenza 3 giugno 2022.

Aesan ha lanciato questo avviso dopo aver ricevuto dall’Aragonaattraverso il Sistema Coordinato per lo Scambio Rapido di Informazioni (SCIRI), la presenza di salmonella in questo prodottoed ora è stato inviato a tutte le autorità competenti di ciascuna comunità per verificarne il ritiro dal mercato.

“In ogni caso, con le informazioni finora disponibili, non vi è alcuna registrazione in Spagna di alcun caso notificato associato a questo avviso alimentare”, conclude la dichiarazione.