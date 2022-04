Allerta integratori dimagranti in vendita online: la metà non è autorizzata dalla Sanità

Nuova analisi dell’Organizzazione dei consumatori e degli utenti (OCU), in collaborazione con altre due associazioni belghe e italiane, sugli integratori alimentari, con presunte proprietà dimagranti, in vendita in linea. L’organizzazione ha analizzato 80 supplementi per indagare se includessero droghe o sostanze illegali, oltre a controllare la tua pubblicità, la tua etichettatura e la necessaria autorizzazione legale. Le conclusioni, sottolineano, sono preoccupanti: più della metà non è stata autorizzata alla vendita in Spagna dal ministero della Salute. Vale a dire, la sua vendita non è legale.

Quel bruciagrassi in grado di ridurre l’appetito a velocità supersonica sono uno dei prodotti più facili da acquistare in rete è una realtà che da anni denunciano le organizzazioni di consumatori. Sono prodotti o soluzioni miracolose, avvertono da OCU. Il loro acquisto, aggiungono, rappresenta “una perdita di tempo e denaro e anche può essere dannoso per la salute”.

In totale, hanno inviato 78 prodotti al laboratorio per indagare sulla loro composizione e rilevare se contenevano droghe o altre sostanze illegali.

In un studio internazionale, OCU ha collaborato con due associazioni di consumatori indipendenti in Belgio e in Italia. In totale, hanno inviato 78 prodotti al laboratorio per studiarne la composizione e rilevarli se includevano droghe o altre sostanze illegali: 28 acquistati in Italia, 30 in Belgio e 20 in Spagna. Anche la sua etichettatura e la pubblicità online sono state riviste.

acquistato su piattaforme

In Spagna, precisa l’organizzazione, l’acquisto è stato effettuato su diverse piattaforme come: Amazon, Aliexpress, Alibaba, Promofarma e in alcuni dei siti ufficiali di questi prodotti. Sebbene l’OCU abbia pagato l’importo per 23 prodotti, solo venti sono arrivati ​​in tempo. In tre casi hanno pagato tre supplementi che non hanno percepito. Da uno dei prodotti appresero che era stato trattenuto in dogana.

L’OCU assicura che, in molti casi, hanno trovato “prodotti fantasma”, che sono scomparsi proprio come erano apparsi

L'OCU assicura che, in molti casi, hanno trovato "prodotti fantasma", che sono scomparsi proprio come erano apparsi

Dei supplementi inviati, il prezzo medio pagato è stato di 0,26 euro per capsula. Tuttavia, l'organizzazione chiarisce che in alcuni prodotti il ​​"trattamento" può arrivare a 104,85 euro al mese. Inoltre, in non pochi casi, si sono incontrati "prodotti fantasma", che sono scomparsi proprio come erano apparsi. "Ciò rende difficile il follow-up quando si desidera rivendicare o verificare se ciò che è arrivato a noi è lo stesso che avevamo visto sul web", indica OCU.

L’organizzazione ha consultato il database degli integratori alimentari dell’AESAN (Agenzia spagnola per la sicurezza alimentare e la nutrizione) e ha verificato che più della metà dei prodotti inviati al laboratorio dall’OCU (12 su 20) non sono autorizzati a essere venduti in Spagna come alimenti supplementi. Solo 8 dei 20 supplementi che hanno acquistato avevano le carte in regola.

Combinazione di ingredienti

Come avverte l’OCU, per conoscere la possibile efficacia di questi prodotti, la prima cosa da fare è rivedere la loro composizione: i loro ingredienti. Ogni capsula contiene piccole quantità di una combinazione di diverse sostanze. La maggior parte di loro richiede non hanno dimostrato la loro efficacia o, se lo hanno, corrono il rischio di non essere nella concentrazione necessaria per esercitare l’effetto pubblicizzato. Inoltre, possono avere effetti negativi.

Secondo l’associazione, sebbene non siano state trovate sostanze illegali nei prodotti acquistati da OCU, sono state trovate tra le “dimagranti” comprato dall’Italia: uno contiene anfetamina, un derivato dell’anfetamina. Aggiungono che sono comuni ingredienti con il rischio di provocare effetti indesiderati se consumati in eccesso, come la caffeina, che può causare ansia, insonnia o tachicardia; e il Garcinia Cambogiaper la sua possibile epatotossicità.

In uno dei casi, l’OCU ha rilevato una sostanza illegale: è stata trovata l’anfetamina

In uno dei casi, l'OCU ha rilevato una sostanza illegale: è stata trovata l'anfetamina

In uno dei casi, l'OCU ha rilevato una sostanza illegale: ecco come è stato trovato anfetamina su un prodotto acquistato in Italia. Inoltre, avvertono, è pubblicizzato in un negozio in linea spagnolo, ma nonostante l'abbia acquisito, non ha raggiunto la sua destinazione. anfetamina è un derivato dell'anfetaminala cui vendita è stata per lungo tempo vietata.

Il risultato delle analisi effettuate per le tre organizzazioni conclude che caffeina, garcinia e glucomannano sono tre degli ingredienti più comuni, presenti in un integratore su tre. La caffeina aiuta eliminare i liquidi più rapidamente per l’urina. Ma quella perdita di acqua è temporanea e non porta a una significativa perdita di peso. Inoltre, questa sostanza può causare ansia, nervosismo, insonnia, angoscia, disturbi gastrointestinali, tremori e tachicardia.

Il garniciadescrive l’OCU, è un frutto commestibile che fornisce acido idrossicitrico, con cui presume di avere effetti sazianti, stimolare il metabolismo e modulare l’appetito, anche se su questi effetti ci sono seri dubbi. Al contrario, puo ‘causare epatotossicità, nefropatia, tossicità cardiovascolare, ipomania o tossicità e psicosi della serotonina.

Fai attenzione al glucomannano

Nel caso del glucomannano – l’unico ingrediente autorizzato a indicarne l’effetto dimagrante, Quindi la pretesa è ammessa. “Il glucomannano aiuta a perdere peso quando si segue una dieta ipocalorica”, afferma l’organizzazione- è un fibra alimentare altamente solubile che, se ingerito in determinate condizioni, produce un senso di sazietà. Ma non è esente da effetti negativi: l’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) avverte che è possibile che il consumo di 3 g/die per 12 settimane porti in alcuni casi a disturbi digestivi come diarrea o costipazione.

Ma attenzione, sottolinea l’OCU, non tutti gli integratori con glucomannano possono generare questo effetto: infatti, con la maggior parte dei prodotti con glucomannano acquistati in Spagna, non è possibile raggiungere il concentrazione consigliata di 3 g/die. Tra le conclusioni, l’ente rileva anche che la mancanza di informazioni di base sull’etichetta “è frequente”: o perché il responsabile del prodotto non è identificato (al massimo l’importatore) o perché non è in spagnolo, solo in cinese o in inglese.