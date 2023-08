Allerta alimentare OCU e ASEAN: Questi biscotti sono contaminati con burundanga

La ritirata di lotti di alimenti a causa di contaminazione accidentale o partite in cattivo stato è un evento molto raro e, per fortuna, abbiamo l’Agenzia Spagnola per la Sicurezza Alimentare (AESAN) che rimane vigile per evitare che consumiamo questi prodotti.

L’ultima allerta emessa dall’organismo, secondo quanto riportato dall’Organizzazione dei Consumatori e degli Utenti (OCU), riguarda la presenza di atropina e scopolamina o burundanga, una tossina famosa per inibire la volontà di chi la assume, nelle note biscotti Gerblé, che si trovano in tutti i supermercati.

I biscotti della marca Gerblé contaminati con burundanga

L’allerta emessa dalla AESAN non riguarda tutti i biscotti Gerblé che si trovano nel nostro solito supermercato. Solo un lotto specifico di confezioni da 150 grammi di biscotti con gocce di cioccolato senza glutine Gerblé.

Si tratta del lotto 51914913, con data di scadenza preferenziale 20/09/2023, che è stato distribuito principalmente in Catalogna. È stata l’azienda stessa a comunicare il problema alle autorità sanitarie, seguendo le procedure del proprio sistema di autocontrollo. Dal momento in cui è stata scoperta la presenza delle tossine, le autorità sanitarie della Catalogna stanno lavorando al ritiro dal commercio di questo prodotto.

Quali pericoli comporta consumare i biscotti Gerblé di questo lotto?

La scopolamina, più conosciuta come burundanga, fa parte degli alcaloidi del tropano, di cui esistono più di 200 composti e che sono prodotti naturalmente da diverse famiglie di piante. Questi alcaloidi possono contaminare colture vicine ed è molto difficile eliminarli o garantire che non avvenga contaminazione durante le fasi di pulizia o di lavorazione del cibo.

Pertanto, a volte può verificarsi la situazione in cui si verificano concentrazioni di questi contaminanti chimici naturali in alimenti a base di cereali, come nel caso di questi biscotti. Da qui l’importanza dei processi di autocontrollo nelle aziende che si dedicano alla produzione di prodotti alimentari, come quello che ha permesso una tempestiva segnalazione della presenza del contaminante.

Se hai acquistato i biscotti prima di conoscere il problema

È possibile che al momento dell’inizio del ritiro del prodotto tu abbia già acquistato un pacchetto di biscotti contaminati. Se li consumi regolarmente e li hai in dispensa, verifica che le informazioni sulla confezione non corrispondano a quelle del lotto contaminato.

Se corrispondono, l’OCU ricorda che puoi restituirli al supermercato in cui li hai acquistati e che, nel caso li abbia consumati, devi prestare attenzione a qualsiasi sensazione strana che potresti percepire e recarti in un centro medico in caso di necessità.

Gli alcaloidi interessano diversi alimenti, non c’è bisogno di smettere di consumare i biscotti Gerblé

Se ti piacciono questi biscotti senza glutine, non devi preoccuparti di poter assumere le tossine più di quanto dovresti preoccuparti con altri alimenti. Secondo quanto riportato dall’OCU, “gli alcaloidi sono un rischio reale nell’alimentazione e possono trovarsi in concentrazioni elevate in alcuni prodotti di origine vegetale, come tè e infusi di erbe, alcune spezie o prodotti a base di cereali come il pane, le barrette di cereali o i biscotti”.

Per evitarlo, le aziende dispongono di meccanismi per minimizzare il rischio in modo che il consumo sia completamente sicuro, sia di questi alimenti che dei biscotti Gerblé stessi.