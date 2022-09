Allenarsi e farsi notare? L’OMS dice quanto dovresti fare a settimana

Il Salute È molto più che tenere un dieta corretta. Tutti gli esperti concordano sulla necessità (quasi l’obbligo) di farlo introdurre l’attività fisica nella nostra vita quotidiana. Il OMS Gli è chiaro: l’attività, indipendentemente dalla sua intensità, ha importanti benefici peralla “salute del cuore, del corpo e della mente”. Inoltre, aiuta nella prevenzione delle malattie e nel miglioramento della “benessere generale”.

Non deve essere un esercizio ad alta intensità. Qualsiasi attività che comporti un dispendio energetico per il movimento dei muscoli porta indubbi benefici.

E c’è un’età a partire dalla quale l’esercizio fisico dovrebbe essere fatto? La risposta è un no definitivo. Dai più piccoli ai più grandicelli è necessaria l’attività fisica. Sebbene, a seconda della fase vitale, il tempo necessario affinché questo esercizio abbia effetto varia.

Sotto i 5 anni

In questo gruppo di popolazione, l’OMS distingue per fasce di età. Ad esempio, per i bambini al di sotto di 1 anno di età, oltre a rispettare le linee guida sulla mobilità, gli esperti chiedono di evitare l’abuso degli schermi. Narrare e seguire un minimo di ore di riposo sono linee guida non negoziabili fino all’età di cinque anni.

Fino a 17 anni

Per i maggiori di 5 anni e gli adolescenti si consiglia un’attività (da moderata a intensa e preferibilmente aerobica) della durata di circa 60 minuti al giorno. Almeno tre giorni alla settimana vanno praticate “attività aerobiche intense” e quelle che rafforzano ossa e muscoli.

Dai 18 ai 64 anni

Nel caso degli adulti, l’OMS formula raccomandazioni settimanali. Gli esperti consigliano tra 150 e 300 minuti a settimana se l’attività è moderata. Se è più intenso, si consiglia un minimo di 75-150 ore a settimana. Entrambi i tipi di esercizi possono anche essere combinati. Non bisogna dimenticare, sottolinea l’OMS, quegli esercizi moderati o intensi volti a rafforzare i muscoli, almeno due giorni alla settimana.

Oltre 65 anni

Le linee guida sono simili a quelle del blocco precedente. Si aggiunge però un’attività (almeno tre giorni alla settimana) volta a rafforzare l’equilibrio funzionale e prevenire le cadute.