Allarme alimentare: Lidl richiede il ritiro di questo prodotto e scongiura di non consumarlo

Lidl lancia un’allerta alimentare per un prodotto molto venduto

Quando viene diffusa un’allerta alimentare come quella appena lanciata da Lidl, è importante prestare attenzione alle indicazioni fornite. Ancora di più quando si tratta di un prodotto molto venduto, il che aumenta il rischio che, se lo hai acquistato e lo consumi, tu possa ammalarti e, nei casi più gravi, essere ricoverato in ospedale. Scopriamo nel dettaglio perché Lidl ha chiesto di ritirare uno dei suoi prodotti di maggior successo e il motivo per cui prega di non consumarlo.

Lidl chiede di ritirare uno dei suoi prodotti di maggior successo

Lidl ha lanciato un’avvertenza sul rischio per la salute associato a uno dei suoi prodotti. In particolare, si tratta della Cecina affettata in olio di oliva con data di scadenza 11 luglio 2023.

Secondo quanto comunicato da Lidl attraverso un comunicato stampa, è stato il produttore del prodotto, Friber, S.A a richiedere il ritiro del prodotto interessato, in quanto in questa cecina è stata rinvenuta la presenza di Listeria monocytogenes, un batterio ambientale comune che può causare infezioni potenzialmente mortali.

Una volta entrato nel corpo attraverso il consumo di alimenti contaminati, può causare gravi malattie gastrointestinali. Per questo motivo, Lidl chiede ai suoi clienti che potrebbero avere il prodotto a casa di astenersi dal consumarlo. Anche se non hanno lo scontrino fiscale, possono restituire l’articolo in qualsiasi punto vendita Lidl, dove riceveranno un rimborso del costo della cecina al momento dell’acquisto.

Se si pensa che il prodotto possa essere stato consumato, è importante rimanere all’erta, poiché i sintomi della listeriosi possono manifestarsi da una a quattro settimane dopo aver consumato il prodotto contaminato.

I sintomi della listeriosi e l’importanza della prevenzione

I sintomi, oltre alla febbre e ai dolori muscolari, possono essere più gravi in alcune persone e includono mal di testa, rigidità del collo, confusione, perdita dell’equilibrio e convulsioni. Quando una donna è incinta, la listeriosi può causare aborti spontanei o gravi conseguenze per il feto, anche se la madre non presenta sintomi.

Lidl precisa inoltre che nessun altro prodotto venduto da Lidl Italia, né dal produttore Friber, S.A, è stato interessato da questa allerta, che si limita esclusivamente alla Cecina affettata in olio di oliva con data di scadenza 11/07/2023.

Nello stesso senso, Friber, S.A, produttore del prodotto, esprime il suo rammarico a tutti i clienti che hanno subito disagi. Si tratta di un’azienda a conduzione familiare fondata a León nel 1945 e specializzata nella produzione di insaccati tradizionali.

