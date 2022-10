Alla Lidl, il robot per pasticceria Silvercrest è dotato di una bilancia

Inoltre, il nuovo robot per pasticceria di Lidl sembra integrare una bilancia per pesare gli ingredienti. La scheda tecnica a sorpresa non ne fa cenno, ma il piccolo display ed i pulsanti visibili sopra il selettore di velocità lasciano poco spazio ai dubbi sulla presenza di questa praticissima funzione, e ancora fin troppo rara. Tuttavia, Kenwood e Bosch hanno anche alcuni modelli con bilancia integrata nel loro catalogo, come il MUM 5.

Lidl offre regolarmente robot da cucina Silvercrest. Grazie a questo nuovo modello, il distributore si presenta sul mercato con un dispositivo meglio equipaggiato. Il robot pasticceria multifunzione ha una potenza di 900 W, contro i 650 W della versione precedente. Se la potenza deve essere assolutamente messa in relazione con il tipo di motorizzazione, questi pochi watt aggiuntivi suggeriscono prestazioni migliori. Nota, tutti i robot Silvercrest adottano un motore a cinghia situato nel corpo del dispositivo e non nella sua testa.

Dal canto suo, la ciotola subisce un piccolo restyling e guadagna un’unica ansa, mentre prima ne era priva. Perde invece la sua capacità: da 5 l si passa a 3,6 l. Combinata con la maggiore potenza, questa capacità più modesta suggerisce che Silvercrest desidera un robot più robusto e durevole.

Per agire, il robot viene fornito con un kit per la pasticceria che include tre accessori: una frusta, una frusta piatta e un’impastatrice. Un frullatore è disponibile anche per coloro che desiderano mescolare frutta e verdura. In tutto ci sono otto velocità, oltre a una velocità boost aggiuntiva, che attiva gli accessori del robot da cucina.

Per i buongustai in erba, Lidl mette in vendita il robot da cucina Silvercrest dal 3 novembre. Disponibile in rosso o grigio, sarà proposto ad un prezzo di 129€.