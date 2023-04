Alimentazione: carne, uova e latticini sono risorse “essenziali” secondo l’ONU

Prodotti di origine animale: nutrimento indispensabile per l’alimentazione umana secondo l’ONU

Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, i prodotti di origine animale, come il latte, le uova e la carne, forniscono “nutrienti indispensabili” per l’alimentazione umana che non possono essere ancora ottenuti dalle piante. Mentre l’allevamento e la produzione di cibo di origine animale sollevano preoccupazioni e dubbi sulle loro conseguenze ambientali, le Nazioni Unite hanno affermato che questi prodotti costituiscono comunque “fonti cruciali di nutrienti essenziali” per l’alimentazione umana.

Carne, uova e latte: fonti di macro e micronutrienti fondamentali

Secondo il rapporto della FAO, l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite, la carne, le uova e il latte forniscono una serie di macronutrienti importanti, come proteine, grassi e carboidrati, oltre a micronutrienti difficili da ottenere da alimenti di origine vegetale nella qualità e quantità richieste. Tra i nutrienti benefici ci sono proteine, acidi grassi, ferro, calcio e vitamina B12.

L’ONU indica che gli apporti nutrizionali dei prodotti di origine animale sono particolarmente importanti per le donne incinte, i bambini, gli adolescenti e per gli anziani. “Nel mondo, più di un bambino in età prescolare su due (372 milioni) e 1,2 miliardi di donne in età fertile soffrono di carenze di almeno uno dei seguenti tre micronutrienti: ferro, vitamina A o zinco. I tre quarti di questi bambini vivono in Asia meridionale e orientale, nel Pacifico e in Africa subsahariana”, sottolinea lo studio.

Consumo di prodotti di origine animale: differenze tra regioni e paesi

Il consumo di prodotti di origine animale è tuttavia molto diseguale a seconda delle regioni e dei paesi. “Un abitante della Repubblica Democratica del Congo consuma in media solo 160 grammi di latte all’anno, mentre un abitante del Montenegro ne consuma 338 chilogrammi. (…) Una persona in Burundi consuma in media solo 3 kg di carne all’anno, contro 136 kg per una persona che vive a Hong Kong”, hanno citato gli autori del rapporto.

Inoltre, le Nazioni Unite non hanno dimenticato di sottolineare i rischi che possono essere associati al consumo di carne, in particolare di carne trasformata: “il rapporto indica che il consumo di carne rossa trasformata, anche in quantità limitate, può aumentare il rischio di mortalità e di malattie croniche, tra cui malattie cardiovascolari e cancro al colon-retto”. Tuttavia, gli esperti affermano che il consumo di carne rossa non trasformata “in quantità moderate (da 9 a 71 grammi al giorno)” presenta solo un rischio “minimo” per la salute.

Se l’ONU ha sottolineato i benefici per la salute del consumo di carne, uova e latte “nel contesto di una dieta appropriata”, l’organizzazione ha anche evidenziato le sfide che il settore dell’allevamento e l’industria agroalimentare devono affrontare. “Questi includono questioni legate all’ambiente (deforestazione, cambiamenti nell’uso del suolo, emissioni di gas serra, utilizzo insostenibile dell’acqua e del suolo, inquinamento, concorrenza tra alimenti per animali), alla gestione del bestiame (bassa produttività, sovrasfruttamento, cattivo benessere degli animali), alla salute animale (malattie, resistenza agli antimicrobici), alle relazioni tra uomo e bestiame (zoonosi e malattie trasmesse dagli alimenti) e alle questioni sociali (equità)”.

