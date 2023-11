Aldi versione 2023 Columbia e lancia le scarpe da trekking che stanno spopolando.

Se vi piace fare trekking o fate effettivamente dei percorsi di trekking escursioni, tenere in considerazione per poter indossare le calzature giuste. Per questo è importante dare un’occhiata ai modelli e alle marche disponibili e, sebbene l’offerta sia varia, la verità è che i modelli di Columbia è uno dei marchi di riferimento per trovare l’abbigliamento e le calzature migliori per andare in montagna. Tuttavia, in uno dei nostri supermercati preferiti possiamo ora trovare una versione di calzature di quella di Colombia con cui stanno conquistando il mondo. Scoprite ora il scarpe da trekking di Aldi di cui tutti parlano e che sicuramente vorrete avere.

Aldi si lancia con le scarpe da trekking

Se non vedete l’ora di godervi le vostre lunghe passeggiate in montagna, il trekking o l’escursionismo, o anche, trovare calzature comode e adatte a lunghe ore di cammino Non importa quale sia la superficie su cui si cammina, non c’è niente di meglio che scegliere Questo nuovo prodotto di Aldi è ora in offerta. Questi sono i scarpe da trekking che inoltre, come ci informa Aldi, sono sostenibili, in quanto realizzati con plastica riciclata. nella parte in tessuto, ma ha anche parti in materiale sintetico. Possiamo scegliere tra due modelli di colore e modello. Da un lato ci sono le scarpe da ginnastica nere combinate con dettagli grigi mentre l’interno è verde e dall’altro lato ci sono quelle grigie, mescolate con blu e giallo. Entrambi i modelli presentano lo stesso design confortevole con un suola resistente e rinforzata in modo da poter camminare su qualsiasi terreno, e con un parte interna che è stato realizzato nello stesso modo in cui abbiamo detto per l’esterno, con plastica riciclata con membrana idrorepellente. Inoltre, la soletta è viscoelastica e rivestita di materiale tessile plastico riciclato. Sono molto popolari e sarà utile indossarli anche in città e abbinarli a qualsiasi pantaloncino o shorts o anche a pantaloni jogger o jeans. Il prezzo è anche in saldo, per cui vi costerà soltanto 25,99 euro (Taglie: 37 – 44) quindi capiamo perfettamente perché si stanno esaurendo così rapidamente, quindi se li volete, non tardate a prenderli.

4.7/5 - (12 votes)