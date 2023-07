Aldi trionfa con i suoi prodotti ispirati a una catena di hamburgerie.

Spesso nei supermercati troviamo cibi e altri prodotti che imitano quelli di marche conosciute offrendo un’alternativa che soddisfa le stesse esigenze a un prezzo più conveniente.

Anche se i fast food non sono propriamente costosi, con le imitazioni possiamo ottenere una maggiore quantità di quel menu che ci piace tanto allo stesso prezzo. Infatti, Aldi ha già avuto successo imitando una delle catene di fast food più famose al mondo.

I prodotti di McDonald’s che Aldi ha iniziato a imitare

I clienti di Aldi che ogni tanto vogliono concedersi un piacere con il cibo di McDonald’s, ora possono trovarlo nel supermercato, poiché la catena tedesca ha iniziato a vendere repliche dei prodotti più popolari del noto marchio di fast food.

Tra le versioni McDonald’s che si possono trovare sugli scaffali di Aldi, ci sono le famose scatole di patatine fritte della catena, ma non sono le uniche. Secondo i consumatori che le hanno provate, il risultato è molto convincente.

Più economico di McDonald’s

Anche se McDonald’s non è un marchio particolarmente costoso, le patatine fritte di Aldi offrono un prezzo ancora più conveniente rispetto a quelle originali. Allo stesso prezzo a cui McDonald’s vende i suoi vasetti di patatine fritte, il supermercato offre il doppio della quantità, cioè due vasetti. Qualcosa che sta creando una vera sensazione tra i cercatori di affari nel supermercato.

Le patatine fritte di McDonald’s non sono l’unico prodotto con repliche in Aldi

Le patatine fritte non sono l’unico prodotto ispirato alla catena del famoso clown del mondo che Aldi ha iniziato a offrire sugli scaffali. Ci sono anche altri che ci portano al “I’m lovin’ it” appena li vediamo. Così, alcuni consumatori hanno già iniziato a gustare le versioni che Aldi offre del Big Mac o il Chicken Big Mac, le famose McNuggets e le Crocchette di Pollo Croccanti. Come le patatine fritte, tutti questi prodotti hanno un prezzo più conveniente rispetto agli originali e offrono una quantità maggiore per un prezzo inferiore.

Non sono ancora arrivati in Italia

La brutta notizia per i fan di McDonald’s in Italia è che queste imitazioni, al momento, sono in vendita solo nei negozi Aldi nel Regno Unito. Lì stanno avendo un grande successo e i principali social media come Tik Tok o Youtube si stanno riempiendo di video che confrontano il sapore dei prodotti, in particolare quello del Big Mac di McDonald’s e del Big Stack di Aldi.

Dato il successo che questi prodotti stanno ottenendo nella loro prima prova di fronte al pubblico, non possiamo fare altro che pensare che presto potremo godere di queste “imitazioni” nei supermercati Aldi delle nostre città.

Aldi approfitta dell’aumento dei prezzi di McDonald’s

La crisi dei prezzi non riguarda solo i supermercati e altri luoghi di consumo di beni di prima necessità. Nell’economia tutto è collegato e McDonald’s è stato costretto ad aumentare i prezzi dei suoi prodotti più di una volta di recente.

La capacità dei supermercati di abbassare i costi dei prodotti simili a quelli offerti dal marchio di hamburger è stata un’opportunità per Aldi che la catena di supermercati non ha lasciato sfuggire, consapevole della popolarità di questo tipo di cibo.

