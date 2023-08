Aldi ti invita a navigare quest’estate con queste imbarcazioni gonfiabili

Appena arriva l’estate, la stagione dei fiumi, delle spiagge e delle piscine prende il via. L’acqua ci offre ore e ore di divertimento durante i mesi estivi, perché con il caldo che fa fuori dall’acqua, non c’è niente di meglio che rinfrescarsi facendo un tuffo. Tuttavia, ci apre anche le porte ad un altro tipo di esperienza come godersi la navigazione e cavalcare le onde su kayak o barche gonfiabili come quella che Aldi ha in offerta questo mese di luglio.

La catena di supermercati tedesca vuole porre fine alla noia quest’estate con prodotti che ti permettano di goderti nuove esperienze. Grazie a ciò, Aldi ha riportato uno dei prodotti più richiesti ogni estate, come la barca o il kayak gonfiabile del marchio CRANE, con i quali potrai goderti ore e ore di divertimento, e che ora sono scontati fino al 16% durante questo mese di luglio.

Goditi il divertimento estivo con Aldi

La barca e il kayak gonfiabile CRANE si distinguono per la loro resistenza e stabilità, il che li rende una scelta affidabile sia per principianti che per esperti di sport acquatici. Realizzate con materiali di alta qualità, come il PVC resistente con cuciture rinforzate, queste imbarcazioni offrono una grande resistenza all’abrasione, agli urti e alle lacerazioni, garantendo la loro durabilità anche nelle condizioni più impegnative.

Uno dei vantaggi più evidenti di entrambe le imbarcazioni CRANE è la loro portabilità. Grazie ai loro design gonfiabili, possono essere trasportate e conservate facilmente in spazi ridotti. Ciò le rende un’opzione ideale per coloro che amano viaggiare ed esplorare luoghi diversi, poiché possono essere comodamente portate nel bagagliaio di un’auto o persino nello zaino. Inoltre, il loro montaggio e smontaggio sono rapidi e semplici, il che consente di passare più tempo in acqua.

Quest’estate non vorrai uscire dall’acqua

La sicurezza è una priorità in qualsiasi attività acquatica, e le imbarcazioni gonfiabili CRANE ne tengono conto. Sono dotate di multiple camere d’aria, che garantiscono una maggiore galleggiabilità e stabilità in acqua. Inoltre, dispongono di maniglie di presa resistenti e di una corda di sicurezza per garantire la protezione e il controllo dell’utente. Questi elementi di sicurezza aggiuntivi offrono tranquillità sia ai naviganti più esperti che a coloro che stanno iniziando a esplorare il mondo degli sport acquatici.

Per quanto riguarda la capacità di passeggeri, la barca può ospitare 3 persone, che potranno scegliere in quale direzione navigare con la coppia di remi in alluminio inclusi. Mentre il kayak ha una capacità leggermente inferiore, poiché possono entrare solo due persone, oltre ad avere un remo doppio in alluminio. Grazie allo sconto del 16% applicato da Aldi, puoi acquistare una qualsiasi di queste imbarcazioni gonfiabili a un prezzo di 49,99 euro nei supermercati della catena tedesca o attraverso il loro sito web ufficiale.