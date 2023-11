Aldi se prepara para la vuelta al cole y vende las zapatillas negras ideales para tus looks

En apenas unos días todos los niños volverán a la escuela para iniciar el nuevo curso escolar y por ello, no puede faltarles el material escolar necesario para sus estudios y para hacer sus deberes, así como la ropa y calzado para que cada día puedan ir cómodos a clase. Precisamente en lo que respecta al calzado, nada como elegir un modelo de zapatilla deportivas que ya está arrasando en ventas así que toma nota porque Aldi se prepara para la vuelta al cole y vende las zapatillas negras ideales para los niños pero también para tus looks.

Las zapatillas que arrasan en Aldi

Aldi cuenta en la actualidad con infinidad de productos que sirven para la vuelta al cole, pero entre los más vendidos destacan sobre todo las zapatillas deportivas de la marca walkx que ya son su mayor éxito de este inicio de temporada. Unas zapatillas cómodas que podemos encontrar en dos colores, negro y gris, aunque son las negras las que más gustan y por ello las que más se están vendiendo.

Las zapatillas deportivas que arrasan ahora en Aldi, son un modelo básico cuyo exterior es de material textil combinado con sintético, con una suela de caucho e interior reforzado con una plantilla que aunque no es foam, sí que es muy cómoda.El diseño exterior está marcado además por unas líneas en blanco y cordones a juego, para que los niños puedan estrenar el curso con unas zapatillas que seguro que les van a encantar y que se van a querer poner con todo, no sólo con ropa deportiva.Se venden además en varios números que van del 30 al 36, de modo que aunque sean zapatillas deportivas para niños, lo cierto es que si tienes un pie pequeño puedes comprarlas también para combinarlas con todos tus looks e ir a trabajar con ellas si lo deseas o también ponértelas para usarlas durante el fin de semana.Su precio es además muy económico ya que debido a la vuelta al cole están ahora de oferta por sólo 11,99 euros, de modo que son muchos los clientes de Aldi que además del modelo en color negro se están llevando también las de color gris, que cuentan con el mismo diseño y son igual de resistentes. De este modo los niños tendrán calzado de sobras para todo el curso. Si deseas lo mismo para tus hijos no esperes y corre ya a por tus zapatillas de moda antes de que se acaben agotando.

4.4/5 - (11 votes)