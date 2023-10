Aldi gioca la partita con un prodotto identico a quello di Burger King.

Il fast food ha generato molte polemiche negli ultimi anni perché non è molto raccomandabile, ma la verità è che quando è fatto in casa le cose cambiano e si può godere di questo tipo di piatti senza che siano punitivi dal punto di vista nutrizionale. Oggi vi mostriamo un fast food fatto in casa da Aldi che è incredibilmente delizioso e vi piacerà poterlo fare a casa… e ora c’è un grande sconto! Aldi ha diversi prodotti nella sua sezione alimentare che sono l’ideale per preparare pasti veloci a casa Il supermercato tedesco sta crescendo a passi da gigante nel nostro Paese, dove conta già più di 350 stabilimenti e ne ha in cantiere diversi che saranno inaugurati entro la fine dell’anno. Il supermercato tedesco sta crescendo a passi da gigante nel nostro Paese, dove conta già più di 350 stabilimenti e ne ha diversi in fase di preparazione per essere inaugurati entro la fine dell’anno.

Gli hamburger di pollo di Aldi che vi faranno impazzire

Questi sono i Hamburger croccanti di pollo EL MERCADO due hamburger di pollo croccanti che sono deliziosi e vi permetteranno di preparare a casa i vostri hamburger di McDonald’s, ma in modo molto più sano. La vaschetta da due unità ha attualmente uno sconto del 20% che lascia il prezzo finale a soli 1,99 euro, un affare per un prodotto di qualità che ha anche un sapore e una consistenza spettacolari.

Siete a hamburger di pollo da Aldi sono privi di glutine e lattosio e sono preparati con l’80% di petto di pollo e altri ingredienti come farina di mais, riso o olio di girasole per la guarnizione. Devono essere sempre conservati in frigorifero e, una volta aperta la confezione, devono essere consumati entro 48 ore. È molto importante cuocere molto bene questi hamburger prima di consumarli, poiché non devono essere consumati in nessun caso crudi. Si possono cuocere al forno, in padella o nella friggitrice, sia con l’aria che con l’olio; il forno e la friggitrice sono le due opzioni più salutari. Se volete stupire a casa vostra o concedervi un piatto delizioso da preparare in pochi minuti, questi hamburger di pollo di Aldi vi lasceranno sicuramente a bocca aperta, e con quella pastella croccante avranno una consistenza incredibile che non ha nulla a che vedere con il consumo di un normale hamburger.

