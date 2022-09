Il gioca e il riforme sul Casa sono di solito a male alla testama Cuchu, in quanto utente di Twitter @patatilla, aveva un battuta d’arresto fuori norma: le tavolozze a sandwich al suo gatto nel bagno della casa. Martello in mano, ha rotto uno dei piastrelle per liberare l’animale. passato il spavento tremendola giovane ha spiegato il surreale momento vissuto in un filo che è già virale.

“Sono le 2 del mattino e vado a letto dopo aver rotto il bagno che hanno passato tutto il giorno a sistemare lavoratoriperché avevano lasciato dentro il mio gatto”, ha spiegato la giovane in un primo tweet. Ha subito contattato i suoi genitori, che non hanno ceduto credito a tale senza senso.

“Mia madre mi chiedeva se fosse annegata. Mio padre si chiedeva com’è una vasca da bagno chiusa, come l’ho chiusa se la nostra è una normale vasca da bagno”, ha spiegato la donna.

Rivestirono la vasca da bagno con l’animale all’interno

Ma è successo: i pallidi hanno dovuto allineare il vasca da bagno insieme a billette Y piastrelle e ad un certo punto il il mio bambino scivolato dentro. Sebbene sia difficile da capire, non se ne sono accorti e hanno finito il lavoro, lasciando l’animale in mattoni.

Quando Cuchu lo ha scoperto, ha rapidamente afferrato un martello e ha rotto parte del lavoro per liberare l’animale, che, fortunatamente, ha tirato fuori la testa e sta bene.

I minion hanno un memoria 16 ore e non ricorderà il momento, ma la giovane non lo dimenticherà mai e ci penserà due volte prima di rifare i lavori di ristrutturazione in casa. Non, almeno, con il gatto nelle vicinanze.