Albertsons (quasi) unendo le forze con Kroger, non con Ahold Delhaize

I giganti dei supermercati americani Albertson e si dice che Kroger sia in trattative di acquisizione di vasta portata. A breve potrebbe essere annunciato un accordo. Uno svantaggio per Ahold Delhaize?

Il secondo più grande negli Stati Uniti

Non Ahold Delhaize, ma Kroger sarebbe in trattative per acquisire Albertsons, il gruppo di supermercati statunitensi dietro le stesse catene Safeway, Jewel-Osco e Albertsons. Gli osservatori di aerei avevano visto jet privati ​​di Ahold Delhaize e Albertsons volare l’uno verso l’altro quest’estate e hanno dedotto che le catene di supermercati stavano tenendo colloqui di acquisizione, ma ora sia il Wall Street Journal che Bloomberg riferiscono che Kroger sta per prendere il controllo di Albertsons.

Un accordo potrebbe essere annunciato questa settimana, hanno detto i giornali economici. Se Albertsons e Kroger entreranno davvero in affari insieme, formeranno il secondo gruppo di supermercati più grande degli Stati Uniti. Solo Walmart rimane più grande. Il loro valore di mercato combinato sarebbe di circa 47 miliardi di dollari e l’accordo rappresenterebbe una delle più grandi acquisizioni al dettaglio degli ultimi anni.

Kroger ha registrato 138 miliardi di dollari di vendite l’anno scorso e ha quasi 2.800 negozi. Il 2021 è stato un anno di successi per il rivenditore, che ha anche goduto di un altro trimestre forte. Le vendite di prodotti diversi dai combustibili sono aumentate del 5,8% quest’estate, mentre il gruppo ha aumentato le sue previsioni di profitto per l’intero anno nonostante l’inflazione e i costi elevati.

Previsto da Frans Muller?

Sebbene Albertsons abbia annunciato a febbraio che stava esplorando “opzioni strategiche” per un’acquisizione, anche quel gruppo di supermercati ha avuto un trimestre solido. Nel trimestre fino a metà giugno, le vendite comparabili sono aumentate del 6,8% a 23,3 miliardi di dollari. Tuttavia, l’azienda ha urgente bisogno di investire nel rinnovamento dei negozi e non può tenere il passo da sola con il mercato al dettaglio in rapida evoluzione.

Il concorrente Ahold Delhaize potrebbe essere deluso. Albertsons e Ahold Delhaize sarebbero molto complementari geograficamente e darebbero al gruppo una copertura nazionale, mentre un Kroger rafforzato potrebbe portare una forte concorrenza aggiuntiva. Non appena questa settimana, forse anticipando le notizie di Kroger, il CEO Frans Muller ha fatto sapere che stava osservando acquisizioni. “Il mercato si consoliderà ulteriormente”, ha affermato il top executive.