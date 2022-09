Albert Heijn lancia un nuovo concept di negozio

Albert Heijn ha riaperto il suo supermercato a Pijnacker (vicino a Rotterdam) con un nuovo concept di negozio, dotato di rubinetto dell’acqua e connessione con l’app della catena, che rivela l’esatta posizione dei prodotti nei corridoi.

Cibo fresco centrale

Il nuovo concetto di negozio dovrebbe essere facile da usare e mettere al primo posto il cibo sano e fresco, afferma il CEO Marit van Egmond. “In questo negozio, offriamo ai nostri clienti ancora più prodotti freschi e convenienza, con un posto centrale per cibo economico, vario e più sano, rendendo il cibo migliore accessibile a tutti”.

Le prime novità sono evidenti dall’ingresso, caratterizzato da un banco pasto fresco con verdure tagliate e sushi. Più di cinquanta prodotti di provenienza locale sono raccolti in un punto centrale del negozio, che dispone anche di un rubinetto per l’acqua. Il concetto di “pranzo condiviso” viene esteso anche a un centinaio di altri negozi Albert Heijn.

Una menzione speciale va al modo in cui l’app è collegata al nuovo store, con la funzione “Trova il mio prodotto”. Questo mostra la posizione esatta di ogni prodotto specifico cercato nell’app. Un’ulteriore focalizzazione su self-scan e self-service ha anche aperto spazio a una gamma di prodotti più ampia. Parte di quella stanza in più è stata utilizzata anche per gli armadietti dei pacchi, una scelta che sarà introdotta in circa 400 negozi Albert Heijn entro la fine dell’anno.