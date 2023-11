Cerchi un albero di Natale? Le proposte di Leroy Merlin

Tra meno di un mese si festeggia il Natale, quindi sono molte le persone che dedicano queste settimane a decorare le loro case. Tra le decorazioni più tradizionali, non può mancare il tradizionale albero di Natale, tra cui i più diffusi sono quelli artificiali: sono un’opzione sostenibile e ci aiutano a non dover spendere soldi ogni anno.

Se scegliete un albero di buona qualità, potrete tenerlo per diversi anni, quindi vi consigliamo di scegliere le proposte da Leroy Merlin. Scopriamo quali sono gli alberi di Natale più belli ed economici di Leroy Merlin.

I migliori alberi di Natale di Leroy Merlin

Se non avete ancora fatto l’albero di Natale, avete tempo per farlo nelle prossime settimane prima dell’arrivo delle festività. Leroy Merlin offre un’ampia gamma di alberi di Natale nel suo catalogo di decorazioni per le festività. Date un’occhiata alla loro selezione: troverete prezzi unici.

Se visitate i negozi Leroy Merlin, si può vedere come tutto sia addobbato per le festività e come abbiano già tirato fuori i loro alberi di Natale. Se non avete ancora il vostro, questo è il momento giusto per acquistarne uno. Volete sapere quali sono i più economici e quelli che decorano meglio la vostra casa? Ebbene, ve li mostriamo qui di seguito. Tutti molto belli e a prezzi incredibili.

Albero di Natale del Vermont

L’albero di Natale del Vermont è una delle opzioni migliori. È realizzato in PVC e presenta rami verdi e cespugliosi, ideali per dare un tocco rustico alla decorazione della vostra casa. È un albero frondoso e di alta qualità adatto per l’uso in interni e, sebbene quello nella foto qui sopra misuri 95 x 120 cm (larghezza x altezza), è possibile acquistarlo anche in altre dimensioni. L’albero da 120 cm di altezza costa 24,99 euro, il 150 cm costa 34,99 euro, il 180 cm 56,99 euro e il 210 cm 69,99 euro.

Albero di Natale sottile innevato

L’albero di Natale sottile è perfetto per gli spazi più stretti, poiché è piuttosto sottile. Si tratta di un abete rosso molto fitto e perfetto per una decorazione natalizia tradizionale con un design innevato. Misura 120 cm di altezza e 41 cm di larghezza. È l’ideale se vivete in una casa piccola o se il vostro salotto non può più ospitare altri accessori. Al prezzo di 33,99 euro, è una delle migliori opzioni che possiamo trovare da Leroy Merlin. Come nei casi precedenti, è possibile acquistarlo anche in altre dimensioni tra 150 e 210 cm con prezzi compresi tra 59,99 e 119 euro.

Albero di Natale Covadonga

Quest’altro modello di albero di Natale di Leroy Merlin è il modello Covadonga, che si distingue per avere una struttura in ferro ed essere realizzato in PVC. Ha un’altezza di 150 cm ed è anche molto economico perché costa 39,99 euro.

Albero di Natale verde neve

Se vi piacciono gli alberi completamente innevati, potete scegliere quest’altro modello di Leroy Merlin. L’albero di Natale verde neve di 120 cm x 66 cm. Un albero in PVC perfetto sia per l’interno che per l’esterno. Il prezzo è di 49,99 euro.

Albero di Natale Jasper

Il modello di albero di Natale Jasper è una delle novità di Leroy Merlin per quest’anno. Un albero in multimateriale di colore verde e con struttura in ferro. Ha tra 610 e quasi 1.500 aghi (a seconda delle dimensioni scelte), quindi è molto frondoso ed è di fatto il modello ideale per chi ama avere alberi dall’aspetto imponente in casa. È possibile acquistarlo in queste misure: 180 cm (129 euro), 210 cm (189 euro), 240 cm (289 euro) o 300 cm (479 euro).

Mini albero di Natale in iuta

Se avete poco spazio, potete scegliere anche alberi di dimensioni ridotte e molto economici. Questo è il caso dell’albero di Natale in iuta, che ha dimensioni di 60 cm e può essere posizionato su qualsiasi scaffale. Il suo prezzo è di soli 6,99 euro.

Albero in rattan sintetico

E se siete alla ricerca di qualcosa di diverso, non c’è niente di meglio di un albero di Natale al coperto da 80×20 cm in rattan sintetico. Un albero dal design moderno al prezzo di 15,99 euro.

