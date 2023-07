Alba Carrillo esaurisce l’abito di crochet più speciale di Zara: comodo e fresco per l’estate

Alba Carrillo ha scatenato il caos da Zara, esaurendo l’abito all’uncinetto più speciale e fresco della stagione. Una scelta che possiamo permetterci e che ci darà un guardaroba spettacolare, grazie a uno degli elementi più in voga dell’estate, l’uncinetto. Come non poteva essere altrimenti, appena l’abbiamo visto sui social di Alba Carrillo, l’abito è andato esaurito, ma Zara ha alternative che non dobbiamo sottovalutare.

Esaurito l’abito all’uncinetto di Zara

Una delle opzioni più favorevoli di questa stagione è senza dubbio l’abito all’uncinetto. È tornato con grande forza e la prova ne è l’abito di Alba Carrillo, esaurito, che ci mostra una delle tendenze della stagione, l’uncinetto combinato con altri tessuti.

La parte superiore all’uncinetto ed in un bellissimo colore bianco molto ibizenco. Questa è una delle opzioni di Zara che è ancora disponibile e che non possiamo lasciarci sfuggire. Una alternativa molto speciale per questi giorni che stanno arrivando. Un buon basico per l’estate, con il tocco dell’uncinetto.

In nero e con uno scollo all’uncinetto è uno dei più simili a quello che ha indossato Alba Carrillo in questo caso, ma molto più economico. Costa solo 12 euro e significa che otterremo un capo spettacolare per questa estate. Un’alternativa che non possiamo lasciarci sfuggire in questi saldi da Zara.

Seguendo i colori di Alba Carrillo in bianco e nero come il suo abito. Questo capo, che viene venduto per meno di 20 euro nei saldi di Zara, è ideale. Inoltre, il fatto che abbia le maniche può essere un sollievo, sarà ancora più facile da indossare in questi giorni che corrono. Un’alternativa molto favorevole per l’estate.

Della nuova collezione e con un’aria rustica e tradizionale, costa solo 59 euro questo fantastico vestito in tutti i sensi. Un ottimo modo per incorporare l’uncinetto nel nostro guardaroba con un capo che questa stagione e quelle a venire sarà meraviglioso. Prendilo prima che vada esaurito, è il capo che tutti vogliono per le loro vacanze.

