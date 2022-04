Al gusto di fragola ed economiche: queste sono le nuove pillole per combattere l’AIDS nei bambini

Affinché le terapie contro l’HIV nei bambini raggiungano il maggior numero possibile di bambini, è necessario che lo siano facile da gestire, accessibile ed economico. Uno studio condotto dal dottor Pablo Rojodell’Istituto di ricerca dell’Ospedale Universitario 12 de Octubre i+12 lo conferma dolutegravir, alcune pillole aromatizzate alla fragola e solubili, sono più sicuri ed efficaci per il trattamento dell’AIDS nei bambini di peso inferiore a 20 chili rispetto alle terapie precedentemente note. Inoltre, fondamentali, hanno un prezzo contenuto. Una terapia, spiega il pediatra, che coinvolge “uno prima e uno dopo” e facilita notevolmente il controllo dell’AIDS nei bambini, in particolare nei paesi africani dove l’incidenza è molto alta.Lo studio odissea È stato guidato dal Dr. Pablo Rojo, dell’Unità di studi clinici pediatrici -UPIC- il 12 ottobre. Risultati della ricerca sono stati recentemente pubblicati in Lancetta HIV e confermare i buoni risultati di questa terapia, che si basa su un farmaco che ha un buon sapore, è facile da assumere ed è conveniente. La ricerca ha incluso il follow-up di oltre 700 bambini –di più di 1 mese di vita e 3 chili di peso– vivono in Uganda, Zimbabwe, Sud Africa, Thailandia, Regno Unito, Portogallo, Germania e Spagna.

Secondo l’UNICEF, 2,78 milioni di bambini e adolescenti convivono con l’HIV, quasi l’88% nell’Africa subsahariana

Anche se, chiarisce il pediatra, la maggior parte di loro appartiene all’Africa subsahariana, dove si concentra il gruppo più numeroso di pazienti pediatrici con la malattia. Con gli ultimi dati da UNICEF2,78 milioni di bambini e adolescenti vivevano con l’HIV nel 2020quasi l’88% nell’Africa subsahariana.

Indica che si tratta di un’indagine a cui “sono molto affezionati” a causa del “tremendo impatto” che ha sulla salute dei bambini. È iniziato nel 2015 e un gruppo di ricercatori europei partecipano al gruppo collaborativo PENTA. Il pediatra è il principale ricercatore mondiale. Rojo ha partecipato a numerosi studi clinici di trattamento antiretrovirale Nei bambini.

Combattere l’AIDS infantile

In una conversazione con questo giornale, il dottor Rojo spiega che dal 2015 coordina la sperimentazione che ha permesso di avere la pillola sapore di fragola, solubile e a basso prezzo che, da un anno, è già distribuito in vari paesi africani. Il suo ultimo viaggio, precisa, è stato in Guinea Equatoriale per spiegare ai colleghi le linee guida dell’amministrazione dolutegravir. “All’inizio è lento. Devi scrivere il progetto, farlo approvare, fare le prove e reclutare tutti i bambini in tre o quattro anni”, spiega. Vedi anche: L'Associazione spagnola contro il cancro incoraggia le persone a fare "l'altro test" per rilevare il cancro al colon

In questo caso, Sono stati reclutati 700 bambini da tutto il mondo con HIV pediatrico, la stragrande maggioranza nell’Africa subsahariana. Ma, precisa il medico, anche in diversi ospedali spagnoli, anche se, nel nostro Paese, il numero dei malati di AIDS pediatrico è molto piccolo: circa 350 bambini.

Che profilo hanno questi piccoli pazienti spagnoli? Il dottor Rojo parla di due profili fondamentali: uno dei bambini più grandi che sono nati negli anni ’90 o inizio 2000 –a partire dal donne con HIV o dipendenza– e poi un altro secondo gruppo dove ci sono i bambini immigrati, di madri africane o latinoamericane, e adottato nei paesi con minori risorse. In tutti i casi, precisa, «con la medicazione corretta, ce l’hanno una vita del tutto normale“. Con gli ultimi dati, di più del 90% dei bambini Sono perfettamente controllati.

Pillole al gusto di fragola

Il dottor Rojo sostiene che se un medicinale ha un cattivo sapore, deve essere assunto in dosi multiple, in orari specifici o deve essere tenuto freddo, sarà più difficile per i bambini conformarsi. con il trattamento necessario. “La classica cosa da pediatri è dire: ‘Beh, devi avere la medicina sciroppata, perché è più facile, come si fa in Spagna. Ma, se pensi all’Africa, lo sciroppo ha diversi problemi: uno è che è più costoso da produrre; due, è molto volume da dargli; e, tre, che molte volte, quando è preparato, deve essere conservato in frigorifero e in quei paesi, niente frigo“, indica.

Gli scienziati si sono resi conto che “l’ideale” per i pazienti pediatrici era quello di somministrare loro “compresse che sono disperdibili in un po’ d’acqua e hanno un sapore gradevole”

Gli scienziati si sono resi conto che “l’ideale” per i pazienti pediatrici era quello di somministrare loro “compresse che sono disperdibili in poca acqua e hanno un sapore gradevole”. Il trattamento che esisteva fino ad allora era o sciroppi di cattivo gusto o compresse molto grandi. “Il sapore è fondamentale. In alcuni medicinali è più difficile mascherarlo con la produzione chimica, ma con questo medicinale abbiamo visto che era possibile e si è identificato il sapore di fragola. L’ho provato ed è molto bello“, il dottore abbonda. Vedi anche: Il crollo delle primarie per covid fa aumentare le adesioni alle mutue private

un prezzo accessibile

Un altro aspetto “essenziale” di questo trattamento è il suo prezzo, aggiunge il ricercatore. In Europa il farmaco ha un costo elevato, chiarisce. Ma, con questo farmaco, è stato raggiunto un accordo all’interno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sia con il laboratorio di origine che con industrie generiche -fondamentalmente con sede in India– in modo che lo producano “molto a buon mercato, ad un prezzo incredibile: inferiore a 100 euro per paziente e annoquando questi farmaci in Europa possono costare circa 5.000 euro per paziente all’anno”.

Con il farmaco, i tassi di soppressione virale e controllo delle malattie sono superiori al 90% in Africa

Il farmaco viene ora distribuito in tutta l’Africa subsahariana. “Sono passato due settimane Guinea Equatoriale, formando medici e infermieri affinché conoscano la nuova linea guida raccomandata. L’accettazione da parte dei bambini è molto alta. È un trattamento per la vita, devi assicurarti che se prendono qualcosa ogni giorno, lo accettino. I risultati, aggiunge, sono stupendi: tassi di soppressione virale e controllo della malattia sono superiori al 90%”.

I risultati dello studio Odyssey “sono solidi” e mostrano che la terapia dovrebbe essere il trattamento di prima scelta, secondo il pediatra

A suo avviso, i risultati dello studio odissea “sono solidi” e dimostrano che la terapia a base di questo farmaco dovrebbe essere il trattamento di prima scelta, poiché è più efficace, facile da gestire e sarà commercializzato a un prezzo accessibile per i paesi a basso reddito. L’OMS lo ha già incluso come farmaco d’elezione per tutti i bambini di età superiore alle quattro settimane. Lo studio, che nasce dalla necessità di trovare trattamenti più efficaci contro l’HIV infantile, è il più recente su questa malattia condotto dall’UPIC.