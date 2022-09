Ajax vs. Rangers quote, scelte, come guardare, live streaming: 7 settembre 2022 pronostici UEFA Champions League

AFC Ajax e Rangers FC daranno il via ai loro incontri di UEFA Champions League mercoledì su Paramount+. L’Ajax entrerà in questa partita traboccante di fiducia poiché attualmente è in testa all’Eredivisie con cinque vittorie consecutive per dare il via alla nuova stagione. Nel frattempo, i Rangers hanno subito la loro prima sconfitta in campionato lo scorso fine settimana quando sono caduti contro il club rivale Celtic 4-0. La squadra olandese non ha affrontato la squadra della Premier League scozzese dalla fase a gironi di Champions League nel 1996-97, quando l’Ajax ha vinto entrambe le partite. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+.

Il calcio d’inizio dal Johan Cruyff Stadium di Amsterdam, Paesi Bassi, è fissato per le 12:45 ET. Le ultime quote Ajax vs. Rangers di Caesars Sportsbook elencano l’Ajax come il favorito di -225 (rischiando $ 225 per vincere $ 100) sulla linea del denaro dei 90 minuti. Rangers è il perdente di +600 e un pareggio ha un prezzo di +370. La partita di mercoledì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Paramount+ è l’unico posto dove guardare in streaming le più importanti partite della UEFA Champions League. Iscriviti ora per ottenere una prova gratuita di 7 giorni. Basta fare clic sul pulsante “Provalo gratis” per accedere immediatamente al miglior calcio maschile – UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League e altro ancora – su tutti i tuoi dispositivi. iscriviti qui

Come guardare Ajax vs Rangers

Data Ajax vs Rangers: mercoledì 7 settembre

Ora Ajax vs. Rangers: 12:45 ET

Diretta streaming Ajax vs Rangers: Paramount+

Scelte UEFA Champions League per Ajax vs Rangers

Prima di sintonizzarti sulla partita di mercoledì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall’esperto di calcio Jon Eimer. Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. Ha 31-17-1 sulle sue scelte Premier League per SportsLine nel 2022, per un profitto di oltre $ 1.200 per $ 100 scommettitori, ed è 13-7 sulle sue ultime 20 scelte di calcio complessive.

Per Ajax vs. Rangers, Eimer sceglie entrambe le squadre per segnare per un pagamento di -140. L’esperto osserva che è difficile determinare come risponderanno i Rangers alla difficile sconfitta subita in campionato. Riprenderanno e combatteranno duramente contro l’Ajax, o terranno il broncio e si ritroveranno in una crisi in tutta la competizione?

L’altra domanda è come se la caverà questa attuale squadra dell’Ajax in Champions League. Sebbene la squadra olandese abbia avuto successo in Champions League negli ultimi anni, entra nel torneo di quest’anno con un nuovo allenatore e senza i pezzi chiave che avevano in passato.

Il loro capocannoniere, Sebastian Haller, è stato ceduto al Dortmund per sostituire Erling Haaland, mentre si sono anche separati con Mazraoui e Gravenberch al Bayern Monaco e, all’ultimo respiro del periodo di trasferimento estivo, li abbiamo visti anche vendere Antony al Manchester United per l’incredibile cifra di 95 milioni di euro”, ha detto Eimer a SportsLine. “Tanti movimenti rendono questo punto difficile da scommettere, perché mentre l’Ajax è ancora il favorito, non siamo abituati a vederlo in questo tipo di competizioni senza tutti questi giocatori disponibili”. Trasmetti la partita ora in streaming qui.

Come guardare, live streaming UEFA Champions League su Paramount+

Ora che sai cosa scegliere, preparati a guardare la UEFA Champions League. Visita Paramount+ ora per vedere la UEFA Champions League, i tuoi eventi sportivi CBS locali dal vivo, alcuni dei migliori incontri di calcio del mondo e molto altro ancora.