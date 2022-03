Ajax-Benfica: live streaming Champions League, canale TV, come guardare online, notizie, quote

Il Benfica sarà felice che i gol in trasferta non contino come extra, altrimenti i due gol segnati dall’Ajax all’andata renderebbero questa partita più difficile del previsto. Ma entrare in parità sul 2-2 darà all’allenatore Nelson Verissimo la convinzione che il Benfica possa entrare nella Johan Crujiff Arena e portare a casa una vittoria.

Dovranno creare occasioni proprie e non farsi aiutare dagli autogol di Sebastian Haller, ma dato che il Benfica ha avuto più tiri e ha potuto pareggiare due volte all’andata, sarebbero favoriti se non fosse una partita in trasferta . Con il titolo portoghese fuori portata, il Benfica vorrebbe avanzare per rendere questa stagione un successo, ma Erik ten Hag avrà altri piani.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Il palinsesto di martedì

Il palinsesto di mercoledì

Come guardare e quote



Data : Martedì 15 marzo | Volta : 16:00 ET

: Martedì 15 marzo | : 16:00 ET Posizione : Johan Cruijff Arena — Amsterdam, Paesi Bassi

: Johan Cruijff Arena — Amsterdam, Paesi Bassi Trasmissione in diretta: Sommo+

Sommo+ Probabilità: Aiace -255; Disegna +400; Benfica +650 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Ajax: Dietro Dusan Tadic e Sebastian Haller, l’Ajax ha un potente attacco. Lascia uno di loro smarcato e Antony può far pagare anche te dato che ha due gol in Champions League. Ma sulla difensiva hanno lottato da quando hanno pareggiato in casa del Benfica. Non solo l’Ajax ha perso contro i Go Ahead Eagles in Eredivisie, ma ha concesso due gol in tre partite consecutive di campionato. Se quelle lotte difensive continuano, il Benfica otterrà un risultato.

Benfica: Roman Yarmechuck e Darwin Nunez sono in grado di far pagare l’Ajax se continuano le lotte difensive. Dal pareggio dell’ultima tappa, anche il Benfica ha ottenuto un risultato scioccante pareggiando una partita casalinga contro il Vizela dopo che Adel Taarabt ha ricevuto un cartellino rosso solo otto minuti dopo. Vorranno lasciarsi alle spalle quel risultato mentre cercano anche di terminare la loro Champions League via i guai del giorno. Vincendo solo una delle ultime 14 trasferte di Champions League, saranno contro ogni pronostico.

Predizione

Dietro il contendente della Scarpa d’Oro della Champions League, Sebastian Haller, l’Ajax mantiene la sua buona forma e fa quel che basta per vincere. Scegliere: Ajax 2, Benfica 1