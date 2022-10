Ahold Delhaize punta a nuove acquisizioni

La crisi attuale provvederà Ahold Delhaize con opportunità di effettuare acquisizioni, il CEO Frans Muller ha dichiarato: “I consolidamenti nel mercato continueranno”. Nel Benelux, il gruppo sta costruendo un ecosistema con Delhaize, Albert Heijn e bol.com.

“Vogliamo crescere”

“Durante la pandemia, i rivenditori hanno avuto un po’ di vento in poppa, consentendo ad alcuni che non erano a prova di futuro – perché non hanno investito abbastanza in tecnologia – di sopravvivere più a lungo del dovuto. Questa crisi ci darà delle opportunità”, ha detto Muller al quotidiano belga De Standaard.

“Vogliamo crescere e ci sono tre modi per farlo”, ha aggiunto il CEO. “Il modo più economico è fare più vendite con le superfici esistenti. Un secondo modo è rilevare i negozi esistenti nelle regioni in cui già operi, sfruttando vantaggi logistici e di scala. Negli Stati Uniti possiamo spostare la nostra area operativa un po’ più a ovest. In Europa, questo significa che dovremmo aggiungere un Paese, perché siamo già il più grande o il secondo più grande ovunque operiamo”.

Creare un ecosistema

Il gruppo ha imparato molto dalla fusione con Delhaize. È stata una buona mossa, dice l’amministratore delegato, anche se ci sono ancora passi da fare. “Facciamo già alcune cose insieme come condividere alcuni fornitori strategici, ci rafforziamo a vicenda con private label. Abbiamo aperto un impianto di imbottigliamento all’avanguardia vicino a Bruxelles, che rifornirà i nostri negozi in tutta Europa e persino negli Stati Uniti”.

Ora, Ahold Delhaize vuole creare un ecosistema in Belgio, in modo che i clienti possano vedere tutti i marchi del gruppo dopo un accesso, combinare ordini e consegne di prodotti su bol.com e Delhaize ed effettuare un solo pagamento. “Tuttavia, il Belgio è un mercato difficile, con troppi negozi”, avverte Muller. I tre grandi rivenditori di generi alimentari stanno lottando con le loro strutture a costi più elevati. Delhaize e Albert Heijn fanno appello a diversi gruppi di clienti in Belgio e insieme stanno guadagnando quote di mercato. Anche Bol.com si unirà a loro, poiché quella piattaforma venderà più cibo.