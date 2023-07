Aggiungi stile alle tue feste estive con questo originale accessorio di H&M Home.

L’estate, il bel tempo, le vacanze, le alte temperature, il ritrovo con amici che non vediamo da tempo… Sono molte le ragioni che rendono i mesi estivi la stagione preferita per una buona parte della popolazione. Un periodo in cui tutto invita al divertimento, ma anche al relax, e in cui qualsiasi scusa è perfetta per festeggiare un pranzo, una cena, un aperitivo o una festa a tema con buona musica a casa.

Questi eventi, più o meno formali, richiedono una preparazione e una decorazione della nostra casa. Che si tratti di una tovaglia, una bella porcellana, una cristalleria di qualità e, ovviamente, cibo e bevande deliziose. Inoltre, se si vuole dare un tocco più festoso e celebrativo all’ambiente, non guasta mai avere accessori decorativi come questo che abbiamo trovato nei saldi di H&M Home. Non può essere più festoso e estivo.

La ghirlanda decorativa di H&M Home che animerà le tue feste estive

E cosa sarebbe una buona festa senza una ghirlanda decorativa allegra e spensierata? Da H&M Home sanno che è molto importante, ed è per questo che nel loro catalogo hanno diverse opzioni, tra cui una che ci è piaciuta molto sia per i suoi motivi che per i suoi colori e anche per il prezzo, visto che è uno degli articoli a cui il marchio svedese ha già abbassato il prezzo in questo inizio estate. E nientemeno che del 31%.

Questa divertente ghirlanda decorativa è realizzata in carta nido d’ape a forma di coni gelato di diversi colori: arancione, giallo, rosa, turchese chiaro, azzurro e rosa antico. Ha una lunghezza di 182 cm e si consiglia di non tenerla alla portata dei bambini sotto i 3 anni, poiché possono correre il rischio di soffocamento avendo pezzi piccoli. Il suo prezzo è passato da 12,99 euro a 8,99 euro che costa attualmente. Un ottimo prezzo per il divertimento che si può trarre da essa.

Ghirlanda decorativa molto allegra con cui si collabora per i bambini più svantaggiati

È evidente che la stagione estiva invita a decorare la casa per creare spazi accoglienti e tranquilli che invitino al relax e al divertimento. E con ghirlande come questa è molto semplice ottenerlo. Inoltre, bisogna dire che se questa ghirlanda ti piacerà già a prima vista, ti piacerà ancora di più quando saprai che H&M vuole che tutti i bambini vivano un’infanzia magica e, per questo motivo, collabora con l’ONG “Save the Children”.

Come? Donando il 10% del prezzo di vendita di questo prodotto all’opera che questa organizzazione svolge per offrire un futuro migliore all’infanzia. E infatti, “Save de Children” da oltre 100 anni aiuta i bambini, i più vulnerabili in qualsiasi situazione come una guerra o qualsiasi tipo di emergenza umanitaria, a sopravvivere, imparare e, inoltre, essere protetti da qualsiasi tipo di violenza.