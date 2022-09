aggiungi questi 7 alimenti alla tua lista

Il proteina È uno dei tre macronutrienti essenziali per l’organismo, insieme a carboidrati e grassi. Tuttavia, le proteine ​​sono spesso escluse indennità in cui si trova l’obiettivo perdere peso o perdere grassoche è un grave errore.

Aumenta il consumo di cibi ad alto contenuto proteico ha una moltitudine di Benefici, secondo vari studi. Aiuta a mantenere un buona salute delle ossa e prevenire l’osteoporosi, aumenta la sensazione di sazietà e riduce al minimo la perdita di massa muscolare nelle diete ipocaloriche, cosa molto importante per il mantenimento di un bene Salute. Inoltre, essendo il macronutriente con il maggiore effetto termogenico, può contribuire a brucia più calorie.

cibi con più proteine

Uno degli alimenti che le persone che vogliono aumentare i loro livelli proteici consumano di più è pollo, che contiene circa 23 g di questo macronutriente per 100 g. Tuttavia, ci sono altri alimenti sia di origine animale che verdura (perché no, a vegetariani non devono mancare di proteine) che superano questa quantità. Ecco un elenco con Sette da loro: