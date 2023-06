Aggancia il tuo relax con stile: Poltrona pieghevole in alluminio da Lidl – solo 79,99 €!

Scopri la poltrona pieghevole in alluminio ideale per balconi, giardini e terrazze. Resistente e confortevole, offre 7 posizioni regolabili per il massimo relax. Facile da pulire e spazio-efficient, è l’abbinamento perfetto per i mobili Livarno. Prezzo: 79,99€.

Presentiamo una fantastica poltrona pieghevole in alluminio di Livarno, il marchio di Lidl che offre prodotti di qualità a prezzi accessibili. Questa poltrona è l’ideale per chi desidera arredare il proprio balcone, giardino o terrazza con uno stile moderno e funzionale.

Versatilità ed eleganza: perfetta per esterni

Questa poltrona pieghevole si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente esterno, grazie alla sua versatilità ed eleganza. Il design è ideale per il balcone, il giardino o la terrazza, permettendoti di godere del massimo comfort e relax all’aria aperta. Grazie alla sua struttura pieghevole, sarà possibile risparmiare spazio quando non viene utilizzata.

Materiali e design: resistenza e comodità garantite

Realizzata con un telaio in alluminio chiaro rivestito dalla polvere, questa poltrona pieghevole è resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all’usura. Inoltre, è dotata di un rivestimento tessile piacevolmente di trasporto che garantisce un ottimo sedile e comfort addormentato. I piedi profilati non-slip preservano il terreno e la struttura è sia rustica che resistente, rendendola ideale in combinazione con altri mobili in alluminio a casa Livarno.

7 sedili regolabili e posizioni di sonno

Facile da pulire

Dettagli e prezzo: un’ottima scelta per il tuo arredo

La poltrona pieghevole in alluminio Livarno ha un carico massimo di 120 kg e presenta le seguenti dimensioni: circa L 58 x H 110 x D 80 cm. Il peso è di circa 5,4 kg. Il contenuto del pacco include 1 poltrona pieghevole in alluminio.

Il prezzo di questa fantastica poltrona è di 79.99 €, un’offerta molto conveniente per un prodotto così versatile e resistente. Ideale per chi desidera arredare il proprio spazio esterno con un tocco di eleganza e funzionalità senza spendere troppo.

In conclusione, la poltrona pieghevole in alluminio Livarno offre un’ottima combinazione di versatilità, resistenza e comodità per il tuo spazio esterno. Con il suo design elegante e funzionale, le sue caratteristiche resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV, e il suo prezzo conveniente di 79.99 €, è sicuramente un’ottima scelta per il tuo arredo. Non perdere l’opportunità di aggiungere questa poltrona pieghevole in alluminio al tuo spazio esterno e vivere momenti di relax indimenticabili.

