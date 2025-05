Affollamento da Lidl per l’olio extravergine d’oliva: prezzo stracciato per la tanica da 3 litri – non perdere l’occasione!

Nonostante l’aumento dei prezzi della spesa negli ultimi anni, finalmente sembra che possiamo trovare ottimi affari per prodotti fondamentali nella nostra dieta, come l’olio d’oliva. Solo un anno fa, il suo prezzo era alle stelle, ma oggi, grazie ad un raccolto migliore, la situazione è cambiata e abbiamo iniziato a vedere grandi offerte come quella appena lanciata da Lidl per il miglior olio extra vergine d’oliva.

Il supermercato tedesco ha appena lanciato un’offerta imperdibile: la tanica da 3 litri di olio Coosur Selezione per soli 14,75 euro. Sì, hai capito bene. Questo tipo di olio era solitamente tra i più costosi della spesa, soprattutto da quando i prezzi dell’olio sono saliti negli ultimi anni. Tuttavia, con i recenti cali dei prezzi di questo ingrediente essenziale, Lidl si posiziona in testa con uno sconto del 35%, che porta il prezzo al litro a 4,92 euro, una cifra difficile da trovare sul mercato attuale. La reazione non si è fatta attendere: molti clienti fanno già la fila per portare a casa la loro tanica e avere così a disposizione un EVO non solo a buon prezzo, ma anche di qualità, considerando che il marchio Coosur ha accompagnato le tavole spagnole per decenni con il suo gusto delicato, equilibrato e con quella giusta intensità che richiede il palato.

La migliore offerta di olio d’oliva da Lidl

Il volantino di Lidl in cui troviamo questa offerta per l’EVO di Coosur è chiaro, “Per un periodo limitato”. Questo non solo aggiunge urgenza, ma rende la promozione una piccola corsa contro il tempo per coloro che vogliono approfittarne prima che si esaurisca. Solo questa settimana puoi ottenere la tanica da 3 litri di Coosur per 14,75 euro, quindi non c’è tempo da perdere.

Inoltre, non stiamo parlando di un olio qualsiasi. Stiamo parlando di un olio extra vergine, ovvero il più pregiato tra gli oli d’oliva. Questo significa che è stato ottenuto direttamente dalle olive e solo attraverso metodi meccanici, conservando quindi tutte le sue proprietà organolettiche e nutrizionali. E questo, oggi, ha un valore enorme.

Coosur: tradizione, qualità e sapore garantito

Il marchio andaluso Coosur non è un novellino. Il suo olio Extra Vergine Selezione si caratterizza per essere prodotto con olive selezionate, con una miscela attentamente equilibrata tra sapore intenso e morbidezza al palato. Questo tipo di olio è ideale sia per cucinare che per condire a crudo, grazie alla sua versatilità e a quel giusto equilibrio di amarezza e piccantezza che lo rende così caratteristico.

Acquistare una tanica da 3 litri è anche una scelta pratica: permette di risparmiare sugli imballaggi, riduce la frequenza degli acquisti e garantisce di avere sempre a disposizione un olio di qualità. Coloro che cucinano tutti i giorni sanno bene quanto velocemente può consumarsi questo ingrediente essenziale, quindi formati come questo sono molto apprezzati sia per l’economia domestica che per l’organizzazione della dispensa.

Un’opportunità per riempire la dispensa senza svuotare il portafoglio

Non possiamo dimenticare che negli ultimi anni, l’olio d’oliva era diventato uno dei prodotti più ricercati nei supermercati. I prezzi, a volte, superavano i 10 euro al litro, costringendo molte famiglie a ridurre il loro consumo o a cercare alternative più economiche ma di minore qualità. Ma ora, il panorama è cambiato e l’offerta di Lidl non solo è benvenuta, ma rappresenta la possibilità di tornare ad avere un ingrediente indispensabile nella nostra cucina.

Offrendo il litro a meno di 5 euro, Lidl si riposiziona come un supermercato impegnato a facilitare l’accesso a prodotti di base di buona qualità. E sapendo che la promozione dura solo fino al 25 maggio, è chiaro che vale la pena approfittarne mentre è disponibile. Non tutti i giorni si ha la possibilità di riempire la dispensa con un prodotto di punta senza sforzarsi con il budget.

In conclusione, la combinazione di un marchio affidabile come Coosur, la qualità garantita di un extra vergine e un prezzo eccezionale rendono questa promozione di Lidl una delle più importanti del momento. Ideale per le famiglie, per gli appassionati di cucina, o semplicemente per coloro che sanno apprezzare un buon olio senza dover spendere una fortuna.

Per un periodo limitato, e fino ad esaurimento scorte, è possibile portare a casa 3 litri di oro liquido per meno del costo di un pasto fuori casa. Quindi, se stai leggendo questo e hai un Lidl nelle vicinanze, non pensarci troppo: potrebbe non essere più disponibile domani. E in tempi come questi, le buone opportunità non si lasciano sfuggire.