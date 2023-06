Affollamento da Lidl per l’indispensabile per una pulizia del viso efficace a meno di 20 euro.

Affollamento da Lidl per l’indispensabile per una pulizia del viso efficace a...

La tua pelle manca di luminosità in questo inverno? Offrigli una vera cura in profondità con questo spazzolino detergente venduto da Lidl.

Hai deciso di prenderti cura di te nel 2023? Da Lidl, vieni a scoprire questo prodotto straordinario per prenderti cura della tua pelle. Con esso, niente più brufoli e imperfezioni. Lo adorerai!

Aggiorna la tua vita quotidiana con Lidl

Lidl non smette mai di sorprenderti con le sue offerte mensili. Anche se questo sta per finire, il mese di gennaio ha già lasciato il segno! Si può dire che il 2023 inizia alla grande con il discount.

E non preoccuparti, non hai ancora finito di sorprenderti. In questo febbraio che arriva, è la Chandeleur che grandi e piccini potranno finalmente festeggiare! Se ti piacciono le crêpes di tutti i tipi, concediti questo dispositivo a meno di 30 euro.

Anche in cucina c’è un altro grande indispensabile questi giorni. Si tratta del frullatore a immersione ultra-professionale di SilverCrest che ti darà una seria mano per preparare tutti i tuoi piatti.

Essere ben attrezzati per cucinare o per fare i lavori domestici è facile con Lidl. L’azienda ha infatti molti riferimenti per realizzare molte attività a casa. Sapevi che potevi persino fare il parrucchiere con questo super asciugacapelli professionale a un prezzo scontato?

Per quanto riguarda il bagno, c’è anche qualcosa di nuovo in negozio. Oltre a questo pratico mobile che ti aiuterà a fare ordine, Lidl ti propone anche un nuovo prodotto che farà parlare di sé.

Cerchi una pelle da bambino senza spendere una fortuna in prodotti di bellezza? Allora, il marchio tedesco ha qualcosa da proporti…

Si tratta di uno spazzolino detergente per il viso che ha tre funzioni in una. In grado di esfoliare, detergere in profondità, ma soprattutto di attivare la circolazione sanguigna, questo prodotto rivoluzionerà la tua routine quotidiana di bellezza.

Uno spazzolino 3 in 1 ultra-professionale

Vero must-have per la cura della tua pelle, questo spazzolino fa un vero lavoro professionale a casa tua. Con le sue due facce percorse da denti, permette di lavorare delicatamente sull’epidermide con grande tenerezza.

A seconda del tipo di pelle, potrai scegliere la faccia che fa al caso tuo. Una di queste ha “punti in silicone spessi per le pelli grasse o impure”. E l’altra “punti in silicone sottili per le pelli normali o delicate”, spiega il manuale.

Fino a questo punto, il lavoro dovrebbe essere garantito da questo dispositivo impermeabile. Infatti, non teme l’acqua. Puoi utilizzarlo in vasca o sotto la doccia. Pratico per risparmiare tempo la mattina o la sera!

Un prezzo imbattibile per un oggetto di alta qualità

Grazie ai suoi otto livelli di intensità, puoi lavorare su ogni parte del viso in base alla sua sensibilità. Puoi insistere in profondità sulla fronte, le guance, il naso e il mento. E avere una mano più delicata intorno agli occhi.

Questo dispositivo venduto da Lidl ti garantisce di effettuare una pulizia uniforme su tutte le zone del viso. Alimentato da una batteria agli ioni di litio ricaricabile da 450 mAh, non ha bisogno di essere collegato per funzionare.

È quindi molto facile portarlo anche in viaggio per prendersi cura della tua pelle lontano da casa. Infine, come sempre con Lidl, il suo prezzo ti conquisterà. Per avere questo spazzolino da acquistare in blu o rosa, prepara meno di 20 euro.

