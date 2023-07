Affollamento da Lidl per la sua macchina per il ghiaccio perfetta per avere bevande fresche tutto l’estate!

Affollamento da Lidl per la sua macchina per il ghiaccio perfetta per...

Lidl ha appena lanciato l’accessorio perfetto per servire bevande fresche e fare cocktail tutto l’estate. Vi mostriamo…

Nel suo nuovo catalogo, Lidl propone una macchina perfetta per non rimanere mai senza ghiaccio! Il negozio ha ideato un’apparecchiatura per ghiaccio ultra veloce per i vostri aperitivi estivi. Non perdetevi questo must-have a basso prezzo che sta facendo impazzire il web!

Lidl rende il vostro estate più bello con le sue novità

L’estate è appena iniziata e Lidl ci propone già molti prodotti indispensabili per la stagione. Infatti, il marchio pensa a tutto e vende accessori irrinunciabili per rendere le nostre vacanze più belle.

L’azienda ha sempre una marcia in più per rimanere in cima alle vendite. Non esita a proporre prodotti innovativi e rivoluzionari che sono sempre molto apprezzati dai suoi clienti.

Quest’anno, Lidl si adatta alle esigenze di tutti i suoi fan e presenta soluzioni pratiche e molto convenienti. Che siate in vacanza o a casa, il negozio vi riserva delle sorprese incredibili!

Pochi giorni fa, il marchio ha fatto tremare il web con un’amaca ultra trendy per un pisolino al sole. Ha anche fatto esplodere tutte le vendite con la sua piscina conveniente per rinfrescare tutta la famiglia. Niente male, vero?

Lidl non si ferma qui e continua a viziarvi con il must-have dell’estate. Questa volta, il marchio ha appena lanciato una macchina che farà impazzire tutti gli amanti dei cocktail!

Un must-have per i vostri cocktail

In estate, è indispensabile fare scorta di ghiaccio per accogliere i vostri amici. Tuttavia, spesso capita che il ghiaccio non sia pronto all’ora dell’aperitivo.

Lidl ha la soluzione perfetta per evitare di rimanere senza ghiaccio. Infatti, il negozio ha appena lanciato una macchina che permette di creare ghiaccio in un tempo record per rifornirvi durante tutta la serata.

Questa macchina è estremamente facile da usare. Basta versarvi dell’acqua e aspettare qualche minuto per avere del ghiaccio. Vi serviranno solo 7 minuti per avere dei piccoli cubetti di ghiaccio e 9 minuti per un’intera vaschetta di ghiaccio. Incredibile, vero?

Questa macchina è rivoluzionaria. Infatti, può fornirvi ghiaccio in modo continuo. Sarà quindi ideale per un aperitivo improvvisato. Inoltre, ha delle dimensioni perfette per essere installata ovunque senza occupare spazio.

Grazie a questo prodotto Lidl, potrete quindi restare freschi durante tutte le vacanze e godervi bevande fresche senza sforzo. Questa macchina è già molto famosa sui social network dall’inizio della stagione.

Il colpo di fulmine degli internauti

Gli internauti sono numerosi ad essere attratti dalla macchina per il ghiaccio di Lidl. Infatti, questa novità sta riscuotendo un grande successo in tutta la Francia. Si trova addirittura tra i best seller del momento.

Se amate ricevere e questa macchina vi fa gola, sappiate che Lidl propone ancora un prezzo incredibile. Dovrete pagare solo 89 euro per approfittarne. Un prezzo molto inferiore alle macchine professionali che si possono trovare nei negozi specializzati.

Senza dubbio, il supermercato discount si impone come la migliore destinazione per lo shopping del momento. Ci permette di equipaggiarci in modo efficace per l’estate. E tutto ciò senza sacrificare il nostro portafoglio.

Lidl ci riserva ancora molte novità per il resto delle vacanze. Non vediamo l’ora di scoprire le sue prossime creazioni, e voi?

Alcuni prodotti ci sono stati segnalati da francesi che vivono vicino ai nostri confini. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in Francia ma nei negozi di frontiera in Spagna, Belgio, Italia, Svizzera o Germania.

4.8/5 - (6 votes)