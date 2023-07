Affollamento da Lidl per il suo miglior prodotto per lavare i piatti e pulire tutto senza sforzo!

Affollamento da Lidl per il suo miglior prodotto per lavare i piatti...

Grazie a Lidl, puoi dimenticarti della lavastoviglie! Il negozio ti propone la spazzola perfetta per pulire tutto senza sforzo!

Lidl continua a svelare gioielli molto utili per tutti! Come questa spazzola perfetta e ultra performante per pulire tutto senza sforzo!

Fare le pulizie con passione grazie a Lidl

Lidl continua a fare il buzz con le sue novità! Questa settimana, se ne hai la possibilità, non esitare a recarti in negozio per scoprire articoli molto utili.

L’azienda tedesca ti propone vari prodotti che ti permettono di pulire senza disgusto! Eh sì! Grazie a Lidl, apprezzerai queste ore di pulizie a casa.

Ad esempio, ci sono diverse gamme di scope o aspirapolvere senza fili! Perfetti per rimuovere lo sporco senza fatica! Lidl ti propone anche di lavare la stoviglie con facilità, grazie a un mini lavastoviglie adatto agli spazi ridotti. È perfetto se vivi in un piccolo monolocale.

Questo apparecchio di Lidl è un risparmio di tempo e spazio. Puoi quindi pulire le tue stoviglie senza sforzo! Sappi che ha una capacità di 5 litri e offre 6 programmi diversi. Ha anche 2 livelli di spruzzatura. Puoi trovarlo in negozio al prezzo di 299 euro.

Ma non è tutto! Lidl ha colpito ancora forte con questa soluzione perfetta per lavare qualsiasi superficie in pochi secondi. Eh sì! Questo è possibile grazie a una spazzola per la pulizia elettrica che merita di essere 3 in 1.

Offre quindi diverse intensità per pulire diverse superfici. Ci sono 3 accessori diversi in base alle tue esigenze.

Una spazzola 3 in 1 molto utile

Lidl ha colpito forte con il lancio della sua nuova spazzola! Addio lavastoviglie, perché ti consente anche di pulire in profondità senza strofinare. Puoi avere un motore ultra potente e diversi accessori che ti permetteranno di lavare le tue cose nel modo giusto.

C’è una spazzola ampia, ma anche una spazzola circolare per lavare ad esempio le pentole. Hai la possibilità di fare una pulizia a secco o con un prodotto.

Lidl ti offre anche un accessorio di precisione! È tutto ciò di cui hai bisogno per le superfici difficili da raggiungere. Parliamo ora dell’autonomia della spazzola! Può durare 8 ore dopo la carica. Puoi quindi usarla per diversi giorni senza doverla caricare improvvisamente.

Il peso di questa spazzola Lidl è molto leggero! Puoi quindi usarla per ore senza provare alcun dolore al braccio.

Una cosa è certa, questa spazzola di Lidl fa l’unanimità. Sicuramente fa parte dei best seller della settimana del negozio discount. Parliamo ora del prezzo! Buona notizia, questo strumento è in saldo!

Eh sì! Puoi quindi trovarlo a 17,99 euro anziché 19,99 euro. Un affare, vero! Ancora una volta, Lidl ha conquistato tutti. Il negozio mantiene quindi il suo titolo di riferimento nell’universo dello sconto.

Se questo prodotto ti interessa, non esitare a recarti in negozio il più presto possibile, perché questa spazzola promette di vendere come dei panini caldi!

Sappi che Lidl propone ancora molti accessori per la pulizia a prezzi molto convenienti. Puoi anche trovare articoli per il giardino in questo periodo estivo. Panche, sedie, tavoli, luci, vasi per fiori, barbecue… Hai quindi l’imbarazzo della scelta!

4.2/5 - (6 votes)