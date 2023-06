Affollamento da Lidl con questo indispensabile per preparare bene il tuo giardino in primavera!

Gli appassionati di giardinaggio sono convocati presto da Lidl per scoprire questo strumento indispensabile per condurre i loro lavori verdi come dei professionisti

I buoni affari sfrecciano da Lidl in previsione della primavera. Per la nuova stagione, scopri questo binario performante per giardinare in modo facile. E sempre a basso costo per il tuo budget.

Il tuo budget adorerà questa primavera con Lidl

Ami frequentare gli indirizzi dove si possono fare buoni affari? Allora, Lidl è senza dubbio “the place to be” per potenziare il tuo potere d’acquisto nel 2023.

Il discount infatti è sempre attento ad offrire alla sua clientela i migliori prodotti a prezzi agevolati affinché tutti possano trovarne vantaggio.

Che si tratti del cestino della spesa o degli acquisti di piacere. Infatti, se sei già passato di qua in questi giorni dall’insegna, il marchio non può che aveerti stupito con le sue offerte di qualità.

Forse hai già fatto spazio in cucina per questa friggitrice 9 in 1? È in grado di friggere, arrostire, cuocere, grigliare, dorare, gratinare, riscaldare, disidratare e cucinare. Niente male!

E non è l’unica referenza di punta che è arrivata in negozio. Infatti, Lidl ha anche steso il tappeto rosso per i giocatori. Questi possono infatti crearsi un setup professionale con i prodotti messi a disposizione per loro dal negozio.

La tua passione è invece rivolta al fai da te? Nessun problema. Perché il discount d’oltre Reno ha anche ciò che ti serve per portare a termine i tuoi progetti.

A marzo, troverai infatti i migliori strumenti della gamma Parkside Performance. Ti aiuteranno in tutti i tuoi lavori. E in più, sono acquistabili a prezzi inferiori a quelli del mercato.

Gli amanti del giardinaggio sono anche viziati dal marchio questo mese. E per buona ragione, visto che Lidl sta per svelare presto un indispensabile da avere questa primavera per il giardino.

Uno strumento a basso costo per coltivare gli spazi verdi

Il marchio metterà in vendita a partire dal 20 marzo la sua binatrice elettrica che non manca di qualità per aiutarti a portare a termine il tuo giardinaggio.

Con una potenza di 1400 W, questo strumento ti permetterà di preparare il terreno per le tue colture dell’anno. Con esso, potrai sradicare le erbacce e aerare i tuoi appezzamenti per renderli più sciolti.

Il suo obiettivo? Sbriciolare finemente la terra, per prepararla a ricevere una semina di prato o di orto. Il modello venduto da Lidl ha una modalità di funzionamento elettrico. Lo sforzo non è quindi a carico tuo, ma suo!

Tutto quello che dovrai fare sarà guidare la binatrice nel posto giusto per lavorare la tua città di scelta. Grazie alle sue ruote dentate (chiamate frese), il tuo strumento è capace di penetrare qualsiasi terreno su una profondità di circa 20 cm.

Al massimo sicurezza, questa binatrice venduta dai negozi Lidl è dotata del proprio interruttore di sicurezza. E di una protezione automatica contro il sovraccarico del motore.

Infine, questo strumento indispensabile è anche un vero contorsionista! Infatti, ha bracci che si piegano per facilitarne la riparazione dopo l’uso.

Vuoi conoscere il prezzo di questa piccola meraviglia? Lidl vende questo prodotto a soli 99 €. Quindi, è un’offerta da non perdere se vuoi fare giardinaggio come un professionista durante i giorni belli.

