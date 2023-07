Afflusso da parte dei clienti a Lidl per questo materasso perfetto per dormire bene di notte senza spendere troppo!

Afflusso da parte dei clienti a Lidl per questo materasso perfetto per...

La società Lidl continua a colpire duro con questo materasso in schiuma che è molto confortevole e a buon prezzo!

Recati da Lidl con questo materasso molto piacevole che ti farà trascorrere delle notti molto dolci! Ancora un prodotto che fa l’unanimità.

Dormi bene grazie a Lidl

Lidl non si limita a vendere cibo o robot da cucina. Puoi anche trovare accessori molto pratici per il tuo benessere. Ad esempio, ci sono i collari cervicali per proteggere il tuo collo. E splint per le parti inferiori del corpo.

Lidl ha anche messo in vendita dispositivi per massaggi e oli piacevoli per il corpo. Ma non è tutto! Perché puoi anche trovare un super materasso in schiuma del marchio Meradiso!

Già riscuote un grande successo grazie al comfort che offre. E per una buona ragione! Questo materasso in schiuma fredda di Lidl ha 7 zone di rigidità del marchio Meradiso. È quindi molto confortevole e ti permette di trascorrere notti molto piacevoli.

Sappi che ha un’imbottitura ottimale per il peso del corpo. Se hai problemi alla schiena, è senza dubbio ciò di cui hai bisogno. Per quanto riguarda le misure, nota che è 150 x 190 x 19 cm.

E non è tutto! Lidl consegna anche questo materasso con una fodera imbottita su entrambi i lati. Perfetto per facilitare il lavaggio. Nella zona “delle spalle”, puoi trovare più strati speciali che rendono il materasso ancora più flessibile.

Tutti questi elementi ti aiutano a riposarti adeguatamente. Soprattutto quando sei in posizione “sdraiata” sul lato. E non è tutto! perché la fodera trapuntata è in fibra climatica. Ciò significa che garantisce una ventilazione ottimale per dormire durante le giornate più calde.

Un materasso di qualità

Tutti e 4 i lati di questo materasso Lidl sono completamente lavabili, separabili e rimovibili. E buone notizie, hai la possibilità di lavarlo in lavatrice a 60 °C. Fidati, la manutenzione è molto facile! Inoltre, la fodera del materasso è rimovibile tramite cerniera.

Lidl ha pensato a tutto, persino al trasporto del materasso! Se desideri spostarlo, hai 4 maniglie per trasportarlo più facilmente e girarlo a tuo piacimento. Sul sito web, Lidl menziona “4 fasce di presa per una facile rotazione e ribaltamento”.

Con tutti questi elementi, questo materasso offre quindi un sonno confortevole e riposante. È tutto ciò di cui hai bisogno per restare in forma durante il giorno! Soprattutto in questo periodo estivo in cui hai bisogno di riposo più del normale.

Parliamo ora del prezzo! Questo articolo di Lidl sfida la concorrenza come Ikea o Leroy Merlin. Ed è per una buona ragione! È al prezzo di 109,99 euro questa settimana. Come puoi vedere sul sito, ha uno sconto del 21% rispetto al suo prezzo originale senza offerta di 139,99 euro. Non male, vero!

Questa settimana, questo materasso in schiuma fredda Meradiso è disponibile da Lidl. Puoi trovarlo in negozio o sul sito web. In quest’ultimo caso, lo riceverai entro 24-48 ore. La consegna viene effettuata tramite Seur e GLS. Ciò significa che non ci sono spese di reso. Hai l’imbarazzo della scelta.

