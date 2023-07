Afflusso da Ikea con questa poltrona reclinabile perfetta per fare delle ottime pisolini!

Afflusso da Ikea con questa poltrona reclinabile perfetta per fare delle ottime...

Ikea ha proposto una nuova poltrona in grado di sdraiarsi per accompagnarti durante i tuoi momenti di riposo!

Ikea non perde mai l’occasione di innovare con i suoi prodotti sempre più utili. Di recente, l’azienda ha messo in vendita una poltrona reclinabile perfetta per offrirti il massimo comfort possibile.

Ikea fa successo con il suo prodotto

Mentre il caldo è ben presente in Francia, non è facile resistere a un breve riposo dopo i pasti o a un momento di relax mentre leggi un libro, per esempio. Da parte sua, Ikea ha lanciato il miglior prodotto per offrirti questo momento di comfort.

Infatti, Ikea ha deciso di mettere in vendita un magnifico modello di poltrona reclinabile in due colori e ne parleremo. Disponibile in nero e rosso scuro, questa poltrona si adatta ad ogni stanza.

Da notare anche che non occupa troppo spazio. Puoi quindi posizionarla nel tuo salotto ma anche nella tua camera da letto. Ikea offre l’opzione perfetta per rilassarti comodamente a casa in qualsiasi momento della giornata.

Questa poltrona reclinabile è conosciuta con il nome GISTAD. Ti permette di tenere lo schienale dritto per sederti o inclinato per riposare un po’ e rigenerarti. In totale, può essere regolata su tre posizioni. Si adatta quindi alle tue esigenze in ogni momento.

La poltrona reclinabile GISTAD è disponibile con due rivestimenti. Per essere precisi: una durevole copertura in tessuto Bomstad, simile alla pelle, per una sensazione più retrò che ricorda gli anni ’90. E un tessuto Idekulla rosso scuro che aggiunge calore alla stanza.

Una poltrona con molti vantaggi

Per la sua manutenzione, Ikea consiglia di aspirare i residui più grossi e di pulire il tessuto con un panno umido. Per quanto riguarda la sicurezza, il tessuto di cui è composta questa poltrona è stato testato su 25.000 cicli. Ciò lo rende adatto all’uso quotidiano.

Il rivestimento ha un livello di resistenza alla luce di 5 su 8. Ciò lo rende perfetto per un uso domestico quotidiano senza preoccuparsi delle sue prestazioni. Sono stati effettuati numerosi test sulla durabilità e stabilità della seduta.

Questa poltrona Ikea ha una larghezza di 66 cm, una profondità di 84 cm e un’altezza di 96 cm. La larghezza del sedile rimane di 53 cm, la profondità del sedile di 54 cm e l’altezza del sedile è di 47 cm.

Questa magnifica poltrona reclinabile è stata progettata per garantire grande comfort durante l’uso, ma anche per aiutare a creare ambienti più completi e belli. Il prezzo per uno di questi due modelli è di 299 euro.

I clienti danno la loro opinione

Ikea ha anche rivelato che il prodotto può resistere fino a 110 chili. Ha anche ottenuto un punteggio molto alto sul sito web del marchio. Sembra che i clienti abbiano approvato questo prodotto dell’azienda.

La poltrona Ikea ha ottenuto anche il punteggio di 4.4 su 5. I clienti hanno dichiarato: “Confortevole e conforme alle mie aspettative”, “Ottimo prodotto rapporto qualità-prezzo senza eguali”, “Soddisfatto, l’unico problema è che è difficile mantenerlo in posizione sdraiata”.

“Montaggio rapido e semplice, utilizzo semplice. Due punti da migliorare. Non rimane in posizione sdraiata e l’odore della poltrona è molto sgradevole, persino disgustoso. Sono stato costretto a lasciare la stanza aperta per 1 settimana! E anche dopo 1 mese l’odore è ancora presente”.

Nel complesso, il prodotto è riuscito a convincere tutti. Una cosa è certa, non mancherà di accompagnarti durante i tuoi riposi!

