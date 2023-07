Afflusso a Ikea con questa incredibile innovazione per trascorrere una piacevole giornata in spiaggia!

Ikea ha messo in vendita una straordinaria innovazione che renderà le tue giornate in spiaggia più lussuose!

Mentre l’estate è già qui da diverse settimane, Ikea ha pensato a tutto per permetterti di trascorrere incredibili giornate in spiaggia. C’è infatti un’innovazione che non mancherà di fare invidia.

Ikea pensa al comfort dei vacanzieri

In questo periodo estivo, molte persone non esitano a rinfrescarsi. E diciamolo, la spiaggia è il modo migliore per non soffrire il caldo.

Tuttavia, alcune persone hanno difficoltà a godersi la sabbia appiccicosa sul loro telo da mare. Fortunatamente, Ikea ha messo in vendita l’accessorio perfetto che ti farà amare queste giornate in spiaggia.

Le tue piccole escursioni diventeranno più lussuose. Si tratta di una tenda da spiaggia del modello STRANDÖN. Per quanto riguarda il prodotto, Ikea ha anche affermato che ha quattro piccole borse sui lati che puoi riempire di sabbia.

Questo ti permetterà di fissare la tua tenda. Quest’ultima ha anche due tasche all’interno per riporre tutte le tue cose. Il materiale del prodotto ti permette anche di proteggerti dal caldo soffocante.

Infatti, non si tratta di un materiale che trattiene il calore. Quindi è una bellissima notizia per permettere ai tuoi bambini, a te stesso o addirittura ai tuoi animali di trovare un posto fresco.

Una tenda perfetta per la spiaggia

Inoltre, Ikea ha anche dichiarato riguardo alla sua tenda: “Il tessuto di colore argentato offre una buona protezione dai raggi UV. Ti offre freschezza” .

La casa svedese ha anche rivelato ai suoi clienti: “Poiché la rete di tessuto intorno all’area del letto permette all’aria di circolare. Facile da trasportare poiché la tenda da spiaggia è arrotolata in un sacco” . Ma non è tutto.

Ikea ha anche precisato che si tratta di una tenda molto facile da montare. Quindi, non dovrai più perdere preziosi minuti prima di rilassarti o giocare con i tuoi bambini.

Se è facile da montare, sappi che è anche facile da piegare grazie alle istruzioni e ai riferimenti. L’azienda ha anche affermato: “Bello il colore che ricorda il cielo azzurro limpido dell’estate” .

Ci sono anche alcuni consigli per la cura da tenere in considerazione per garantire la durata della tua tenda. Non lavarla, non usarla con cloro. Ikea rivela anche di non doverla asciugare in asciugatrice a tamburo rotante.

Una tenda accessibile a tutti i budget

Ikea indica anche di non stirare il prodotto né optare per una pulizia a secco. Se desideri rimuovere le macchie leggere, usa una spugna imbevuta di acqua pulita o una soluzione leggermente saponata.

Infine, la catena svedese precisa: “Assicurati che il prodotto sia completamente asciutto prima di riporlo nella borsa o nella scatola di stoccaggio” . Una cosa è certa, è la tenda perfetta per le tue giornate in spiaggia.

La tenda misura 225 cm di lunghezza, 113 cm di larghezza e 102 cm di altezza. Al momento, il prodotto messo in vendita da Ikea ha ottenuto un punteggio eccellente di 5 stelle su 5. Inoltre, il suo prezzo è accessibile a tutti.

Infatti, puoi ottenere questa tenda Ikea per il prezzo di 29,99 euro. Se desideri acquistarla, sappi che è disponibile sul sito web del marchio. O anche nei negozi fisici!

4.7/5 - (11 votes)