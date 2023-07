Affluenza da Lidl per questo cestino refrigerante che mantiene il vostro picnic fresco per ore!

Per trasportare i tuoi alimenti fragili da un punto A a un punto B quest’estate, prendi questo cestino Lidl che mantiene i tuoi alimenti freschi!

Quest’estate è ideale per i pic-nic! Per portare i tuoi pasti all’aperto, Lidl presenta il suo elegante e pratico cestino termico. Fidati anche di lui per portare a casa la tua spesa sana e salva in caso di grande caldo!

Approfitta delle offerte intelligenti dell’estate da Lidl

Da Lidl, decine di offerte allettanti ti aspettano ancora questo mese. In piena stagione delle grandi vacanze, è il momento di fare il pieno di novità per godertele appieno.

Il marchio discount non manca di buone idee per farti trascorrere un’estate da sogno. Le offerte stagionali stanno arrivando in negozio.

Attesa da molto tempo, la stagione estiva è finalmente tornata. E insieme al bel tempo, arrivano anche molte novità da Lidl. Come questa comoda poltrona da giardino da invitare subito in giardino o sul tuo balcone.

Trova attualmente offerte eccezionali da non perdere assolutamente. Soprattutto con l’arrivo delle forti calure! Preparati ad esempio al ritorno dell’ondata di caldo con alcune buone idee per aiutarti a rimanere al fresco.

Armarsi di questo climatizzatore portatile e performante che ti permetterà di resistere meglio all’aumento delle temperature.

Trasforma anche i tuoi spazi esterni in piccoli angoli di paradiso con l’insegna, dove tutti amano fare affari. Il discount non manca di buoni piani per soddisfare i piccoli budget.

Come questo lettino con parasole integrato da convocare di ufficio a casa tua per abbronzarti, senza scottarti. Diventerà il tuo posto preferito per rilassarti, senza rischiare di prendere il sole!

E il tuo shopping non è ancora finito! Perché ancora questo mese ti aspettano decine di offerte rinfrescanti. Come questo cestino da acquistare da Lidl per mantenere i tuoi alimenti freschi.

Un cestino dispensa versatile

Scopri questo cestino termico per la spesa dotato di una pellicola interna isolante per conservare la freschezza. Venduto in vari colori da Lidl (nero, grigio o rosso), è ideale per prendersi cura dei tuoi alimenti fragili in estate.

La sua struttura in alluminio leggero e resistente gli conferisce la robustezza necessaria per contenere i tuoi alimenti. La sua capacità è di circa 24 L. Usalo per portare a casa la tua spesa durante le forti calure. Ma anche come cestino per il pic-nic durante le tue escursioni all’aria aperta.

Dotato di una maniglia agganciabile con impugnatura profilata morbida, questo cestino compartimentato ha anche il vantaggio di poter essere piegato. Quando non ne hai bisogno, puoi schiacciarlo per ridurre al minimo l’ingombro.

In totale, la sua capacità di raffreddamento può arrivare fino a quattro ore. Questo cestino venduto da Lidl ha anche un supporto integrato per la tua moneta del carrello.

La sua fodera removibile e lavabile in lavatrice permette di mantenerlo facilmente. In sintesi, questo cestino ha solo vantaggi. Sarà il compagno ideale del tuo estate per il trasporto dei tuoi alimenti fragili.

I clienti del negozio che già lo possiedono, sottolineano la sua indispensabilità. “È un cestino incredibile per il prezzo. È meglio di quello che mi aspettavo”, testimonia un acquirente.

Infine, il suo prezzo da Lidl è anche una bella sorpresa. I fan del negozio saranno felici di poterlo acquistare al piccolo prezzo di 11,99 €.

