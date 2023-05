Affare imperdibile da Lidl: l’amaca che ti farà godere l’estate con i tuoi amici

Chi possiede una terrazza o un giardino ha un tesoro, soprattutto quando arriva questa stagione dell’anno, le temperature aumentano e si può godere di questi spazi molto di più, e di solito quando lo si fa in compagnia si apprezza ancora di più, sia che si tratti di amici, partner o famiglia. Oggi vi mostriamo un’ammaca di Lidl che sta rivoluzionando il mercato per le sue caratteristiche e che sarà perfetta per le vostre giornate estive in terrazza o giardino… i vostri amici rimarranno a bocca aperta nel vederla!

Lidl ha già nei suoi negozi una vasta gamma di amache, lettini e ogni tipo di arredamento per terrazze e giardini, in modo che tu possa attrezzare questi spazi esterni con tutto il necessario per goderseli al massimo.

Il lettino doppio di Lidl che sta spopolando nelle vendite

Si tratta del Lettino in alluminio imbottito con parasole, una meraviglia di lettino a 2 posti che potrebbe persino ospitare 3 persone a seconda delle dimensioni e del peso, l’ideale per rilassarsi al sole in ottima compagnia e sfruttare al meglio il tuo giardino e il tuo tempo. Attualmente ha un prezzo di 119,99€ nel supermercato tedesco, un investimento che vale la pena perché non c’è dubbio che diventerà il tuo posto preferito nei prossimi mesi.

Caratteristiche del lettino doppio di Lidl

Questo fantastico lettino doppio di Lidl offre due posti molto comodi grazie al tessuto che lo ricopre, che ha un tocco molto piacevole. Classificato come ‘Prodotto stella’ dalla compagnia tedesca, è realizzato in alluminio e imbottito, oltre ad avere altre interessanti caratteristiche come un parasole regolabile per avere ombra o sole in ogni momento a seconda delle preferenze.

Altri dettagli del lettino doppio

Dispone anche di un comodissimo cuscino, ideale per trasformarlo nel luogo perfetto per fare un pisolino dopo pranzo, e altri dettagli come ruote per spostarlo facilmente da un posto all’altro, gambe antiscivolo che non danneggiano il pavimento, resistenza ai raggi solari e alle intemperie, tessuto duraturo e resistente, e telaio in acciaio che offre grande stabilità.

Il kit di vendita include strumenti, materiali di montaggio e le istruzioni per poterlo montare facilmente e senza dover acquistare nulla in più. È importante tenere presente che questo lettino doppio di Lidl sopporta un carico massimo di 200 kg, quindi, indipendentemente dal numero di persone che vi si siederanno, non dovrebbero superare questo limite di peso.

