Aedas Homes proporrà la rielezione di Milagros Méndez a direttore del suo consiglio

Il consiglio di amministrazione di Aeda le case ha comunicato l’approvazione della convocazione dell’assemblea ordinaria degli azionisti della società per il 29 giugno in prima convocazione, essendo stata trasmessa alla Commissione nazionale dei mercati mobiliari (CNMV).

Come indicato nell’ordine del giorno inviato all’organismo di regolamentazione, proporrà Aedas Homes la rielezione di Milagros Méndez Ureña come amministratore indipendente per un termine di legge di tre anni.

Allo stesso modo, la società voterà anche su a nuova politica di remunerazione per gli amministratori dell’ente, nonché l’approvazione del conto del primo trimestre 2022 ovvero la consegna di azioni all’amministratore esecutivo per l’attuazione del nuovo Piano di Incentivazione di Lungo Termine della società (2021-2026).

Si segnala che anche la società ha comunicato ciò ha trasferito la sede legale della società al Paseo de la Castellana 130.