Adidas crea delle scarpe in onore a Homer Simpson

Non è la prima volta che i principali marchi di abbigliamento e sport collaborano con The Simpsons. Questo porta a collezioni molto colorate, originali e divertenti. Così Adidas crea delle scarpe in omaggio a Homer Simpson.

Questa collezione porta una nota di colore all’abbigliamento con scarpe per bambini e accessori dei personaggi più simpatici della televisione.

Le scarpe in omaggio a Homer Simpson

Sono le adidas Originals e The Simpsons che si uniscono per rendere omaggio alle star di The Itchy and Scratchy Show. Parliamo di questa collaborazione che si ispira allo stile del basket e ai colori del topolino preferito di Springfield.

Fa parte di un lancio di tre modelli e viene presentato in una confezione personalizzata che ricorda la sequenza di apertura della serie.

Questo modello, Rivalry Low Itchy, si distingue per molti dettagli. La sua tomaia in pelle di alta qualità in blu chiaro e arancione è completata da inserti bianchi. Le tre strisce e il logo di Itchy ricamato sul lato posteriore completano il look.

Il suo prezzo è di 130 euro e le taglie vanno dalla 36 alla 49. Quindi c’è per tutti.

Il modello The Itchy and Scratchy Show, invece, nasce dalla collaborazione tra lo stile del basket e i colori di Scratchy, il gatto che dà il nome alla storia. Fa parte di un lancio di tre modelli e viene presentato in una confezione personalizzata che ricorda la sequenza di apertura della serie.

Il prezzo di queste scarpe della serie è di 140 euro e le taglie vanno dalla 36 alla 40. Sono adatte a tutte le età.

Dentro dell’outlet di adidas ci sono queste scarpe per bambini, che riflettono fedelmente tutto ciò che appare nella serie. Lisa dei Simpson™ è coraggiosa, brillante e divertente. Mostra anche un segno di pace sul lato di queste scarpe adidas per bambini.

Per questo è il modello ideale per i più piccoli. Realizzato con una serie di materiali riciclati, questa tomaia presenta almeno il 50% di contenuto riciclato. Questo prodotto rappresenta solo una delle nostre soluzioni per aiutare a ridurre i rifiuti di plastica.

Ora sono in sconto: se costavano 70 euro, ora le hai a 56 euro, nelle taglie che vanno dalla 28 alla 35.

Anche Adidas ha una collezione della serie The Simpsons che deve ancora essere messa in vendita ed è fantastica.

4.8/5 - (12 votes)