Addio per sempre alle persiane: il loro sostituto isola la tua casa dal freddo

Le persiane sono destinate a diventare obsolete, arriva il loro sostituto in grado di isolare la tua casa dal freddo in modo straordinario. Quando il clima si fa rigido, cerchiamo sempre un modo per mantenere il nostro nido caldo, cosa che a volte risulta impossibile o molto complesso. Grazie a una nuova invenzione di Ikea, possiamo scoprire come mantenere la nostra casa isolata dalle intemperie senza la necessità di utilizzare persiane. Un elemento fondamentale nel nostro paese che ci aiuta a mantenere la temperatura in inverno, ma anche in estate, quando la casa deve sempre essere alla temperatura corretta.

I giorni delle persiane sono contati

C'è un elemento che sicuramente diventerà parte della nostra routine casalinga e che è, senza dubbio, uno degli aspetti da non sottovalutare. Le persiane di qualsiasi casa devono essere sempre aggiornate. Questi elementi ci aiuteranno a ottenere ciò di cui abbiamo bisogno, ovvero l'isolamento, non solo visivo, ma anche termico e acustico.

Le persiane ci proteggono dalla luce solare e dagli agenti atmosferici, considerando che solo i vetri ci separano dal mondo esterno. È importante avere questo elemento sempre aggiornato, anche se in alcune parti del mondo non vengono utilizzate o sono state sostituite da soluzioni alternative.

Le persiane isolano la casa dal freddo e dal caldo. Pertanto, è importante aggiornarle, proprio come le finestre. Altrimenti, questo sistema non potrà funzionare. Bloccare i raggi del sole in casa ci farà risparmiare alcuni gradi, allo stesso modo ci aiuterà a non lasciar entrare quegli elementi esterni indesiderati.

Il nuovo strumento che isola la tua casa dal freddo

Gli oscuranti automatici di Ikea sono un piacere per tutti i sensi e ti permetteranno di isolare la tua casa dal freddo, aggiungendo un tocco di calore ed eleganza. Inoltre, puntano su un comfort massimo, proprio quello di cui abbiamo bisogno in questi giorni freddi che stanno arrivando, così potrai goderti un prodotto che si vende come il pane in questa stagione.

La descrizione di questo prodotto parla da sé: “L'oscurante FYRTUR blocca completamente l'ingresso della luce. Usalo con il telecomando o con l'hub DIRIGERA e l'applicazione IKEA Home smart se vuoi avere più opzioni di controllo.” Una novità destinata a fare breccia nei paesi senza persiane o nelle case italiane che vogliono farne a meno.

La scheda tecnica di questo prodotto indica che: “Gli oscuranti wireless oscurano la camera da letto con un semplice tocco del telecomando, quindi la luce della luna non ti impedirà di dormire né il sole ti sveglierà quando vorrai dormire fino a tardi.” È un modo per ottenere più privacy, rispetto a una tenda tradizionale o a persiane che possono lasciare la stanza completamente al buio.

Il tuo sostituto alle persiane a solo 129 euro

Con soli 129 euro potrai creare l'atmosfera che desideri in casa, un prezzo molto basso se lo confronti con altri elementi di questo tipo. In questo modo potrai risparmiare una buona somma di denaro e sforzi con questo prodotto di alta qualità. Fai in fretta a procurartelo prima che sia troppo tardi; il peggio dell'inverno è alle porte.