Addio ghiacciaia! Lidl rivoluziona l’estate con un nuovo gadget per mantenere freschi cibo e bevande

Cuando empieza el calor de verdad, nos entra ese instinto casi automático de buscar sombra, bebida fría y algo rico para picar. Pero claro, mantenerlo todo fresco durante una excursión, un día de playa o simplemente una jornada larga fuera de casa no siempre es tarea fácil. Las bolsas térmicas se quedan cortas, y cargar con una nevera portátil puede convertirse en una odisea sobre todo, si tenemos que caminar. Por suerte Lidl nos quiere hacer la vida mucho más fácil estas vacaciones y tiene ahora, en su bazar online, el termo portátil más deseado de todos. La cadena alemana ha dado en el clavo al lanzar un nuevo producto dentro de su catálogo online. Se trata de una mochila que es a la vez un termo. De este modo, podemos tener una solución ingeniosa que combina comodidad, capacidad y eficiencia para mantener los alimentos y las bebidas frías durante horas. Ligera, resistente, con diseño juvenil y colorido (disponible en azul o rosa con verde menta), esta mochila tiene todo lo que necesitas para olvidarte del típico drama de que el hielo se derrite o de que los bocadillos acaban calientes antes de tiempo. Y lo mejor de todo es que cuesta sólo 8,99 euros. Una ganga si tenemos en cuenta lo útil que es. Lidl tiene el mejor invento para mantener bebida y comida fría Una de las claves del éxito de esta mochila térmica de Lidl es que está pensada para la vida real. No es una nevera rígida que cuesta meter en el maletero ni una bolsa blanda que te deja un hombro dolorido. Es una mochila de verdad, con correas acolchadas y ajustables, que se lleva a la espalda sin esfuerzo y deja las manos libres. Ideal para llevarla a la playa, de excursión al campo, a un parque acuático o incluso a un festival. Con una capacidad de 20 litros y una carga máxima de hasta 9 kilos, permite transportar de forma cómoda tanto bebidas como tuppers con comida, fruta o snacks. Además, tiene un compartimento superior separado con tapa, perfecto para guardar alimentos más delicados o que quieras tener más accesibles. Y todo ello con un peso de solo 470 gramos. Leggi anche : Dimentica sedie e sdraio: Lidl ha l'innovazione sotto i 10 euro che le sostituirà quest'estate. Scopri cosa stai perdendo! Hasta 7 horas de frescor sin acumuladores Lo que más sorprende de esta mochila térmica es su eficiencia sin complicaciones. No necesitas acumuladores de frío ni hielo. Gracias a su interior de espuma y al revestimiento aislante, mantiene el contenido frío durante 7 horas por sí sola. Obviamente, si le metes algo que ya esté bien frío, el resultado será aún mejor. Es decir, puedes prepararte la comida por la mañana, meter un par de botellas fresquitas, y a mediodía todavía estará todo a buena temperatura. Y si le añades alguna pastilla de gel frío o una botella congelada, el efecto se multiplica sin perder espacio ni comodidad. Esto la hace perfecta para quienes pasan muchas horas fuera de casa o no quieren depender de enchufes o neveras eléctricas. Bolsillos, cremallera grande y detalles funcionales Otro de los grandes aciertos es su diseño. La mochila térmica de Lidl tiene una gran apertura con cremallera ancha, lo que facilita mucho la tarea de meter y sacar cosas sin andar peleándote con la bolsa. Además, incorpora un bolsillo exterior con cremallera y dos bolsillos laterales donde puedes guardar servilletas, cubiertos, crema solar o incluso una botellita pequeña que quieras tener a mano. Todo el exterior está hecho de poliéster resistente, fácil de limpiar, y aunque no puede lavarse a máquina ni plancharse, basta con pasarle un paño húmedo para dejarla como nueva. Además, su diseño con colores vivos y el logo en el frontal le da un toque deportivo y moderno, ideal tanto para jóvenes como para adultos. Dos colores para elegir y un precio imbatible Este modelo está disponible en dos combinaciones de colores: azul con azul oscuro y rojo con verde menta, ambos con detalles en contraste y tiradores grandes para facilitar el uso. No son diseños aburridos ni discretos: esta mochila se nota, destaca y gusta, sobre todo porque demuestra que lo práctico no está reñido con lo bonito. Leggi anche : Le quattro lingue più parlate al mondo: scopri la classifica Pero sin duda, lo más increíble de todo es su precio: sólo 8,99 euros. Por menos de lo que cuesta una comida rápida, te llevas una mochila térmica útil para todo el verano, y probablemente también para el resto del año. Porque no solo sirve para picnics o días de playa. También es perfecta para llevar la comida al trabajo, para excursiones escolares, acampadas o incluso como alternativa a las neveras del coche. En definitiva, esta mochila térmica de Lidl no es un simple capricho de temporada. Es una inversión práctica y muy rentable que se adapta a todo tipo de planes y/o situaciones. Ya sea para un día de piscina, una escapada improvisada o una jornada intensa al sol, tener la comida y bebida frías sin cargar con trastos pesados es una auténtica bendición.

