Addio contenitori: il piatto pronto di Lidl più salutare e gustoso di quello di mamma!

Scopriamo la magia della cucina pronta nei supermercati, che ha acquisito un ruolo abituale nella vita quotidiana. Tuttavia, non tutto ciò che vediamo sugli scaffali rappresenta le tradizioni culinarie ordinarie. In particolare, se vieni da Lidl, potrai trovare proposte gastronomiche uniche come quella che stiamo per presentare. Questo piatto, appartenente alla loro settimana asiatica, sta conquistando tutti. Prepara la penna e il taccuino, perché ti farò conoscere il delizioso piatto di Lidl che vorrai provare immediatamente. Anche se non può superare quello preparato da tua madre, ti garantisco che si avvicina molto.

Sotto l’etichetta Vitasia, il marchio con cui Lidl celebra l’attesa settimana asiatica, arriva ora il Pollo al Curry con riso lungo, promettendo di oscurare molte delle ricette casalinghe che custodiamo nel congelatore. Non è un’affermazione a caso: la texture, il gusto, l’equilibrio perfetto di piccantezza e l’aroma persistente in cucina sono prove sufficienti che stiamo parlando di un pasto pronto che può migliorare la tua giornata. O addirittura la settimana, se fai parte di quelle persone che vivono di cibi precotti. A differenza di altri piatti che si vantano di essere esotici ma non hanno sapore, questo curry non si nasconde. È speziato, caratteristico e pronto per essere consumato in soli tre minuti nel microonde. Preferisci cucinarlo al fuoco? Puoi anche riscaldarlo per circa 20 minuti. Ideale per chi non ha tempo ma non vuole rinunciare a mangiare bene. E con un prezzo di 2,79 euro per porzione, costa meno di un pasto in un ristorante. Ma andiamo per ordine.

Il piatto pronto di Lidl che sta facendo impazzire tutti

La proposta di Lidl viene servita in un contenitore da 375 grammi, più che sufficiente per un pasto completo, soprattutto se accompagnato da un antipasto leggero o un frutto come dessert. Il piatto è composto da pollo condito con una salsa al curry piccante (non eccessivamente, adatto anche per chi non ama il piccante estremo) servito con una generosa porzione di riso lungo ben cotto.

Il sapore è bilanciato. Il pollo è succoso, si può percepire che è stato cotto con cura, e la salsa ha quel tocco dolce e speziato tipico dei curry asiatici. Non c’è bisogno di aggiungere nulla: né sale, né salsa di soia, né condimenti extra. Basta riscaldarlo, servirlo e gustarlo. E se chiudi gli occhi, per un attimo puoi immaginare di essere in una strada di Bangkok.

Per chi cerca un piatto confortante senza ricorrere a fritture o grassi eccessivi, questo è un’ottima alternativa. Inoltre, essendo un piatto equilibrato in termini di proteine, carboidrati e grassi, si adatta bene a una dieta normale, anche se stai cercando di mangiare più sano durante la settimana.

La settimana asiatica di Lidl

Se sei un amante della cucina internazionale, saprai che le settimane tematiche di Lidl sono un piccolo evento da non perdere. E la settimana asiatica non fa eccezione: ogni anno, per alcuni giorni, i corridoi del supermercato si riempiono di salse, noodles, dim sum, snack orientali e dolci sorprendenti che non sono inclusi nell’offerta abituale. È come un festival gastronomico low cost, perfetto per sperimentare senza sforare il budget.

Questo Pollo al Curry di Vitasia è uno dei tesori di quest’edizione. Si presenta con un design accurato e una preparazione così semplice che anche uno studente alla sua prima settimana fuori casa potrebbe farlo. Hai solo bisogno di un microonde o una padella, e nessuna voglia di complicarti la vita.

Inoltre, il formato da 375 grammi lo rende perfetto da portare al lavoro o da tenere nel frigo come riserva. Non richiede congelamento, quindi puoi conservarlo senza problemi per diversi giorni, purché non superi la data di scadenza.

Come preparare questo curry in soli tre minuti (o a bagnomaria)

Uno dei principali vantaggi di questo Pollo al Curry di Vitasia è la facilità con cui può essere preparato. Non hai bisogno di sporcare nulla, né di saper cucinare, né di stare attento alla padella. Secondo le istruzioni sulla confezione, hai due opzioni per riscaldarlo:

La più veloce: il microonde. Basta fare un piccolo taglio nella parte superiore della confezione e riscaldare a 1000W per 3 minuti. Facile come bere un bicchiere d’acqua. Quando senti il “ding”, apri con cura, mescoli un po’… e il gioco è fatto. Il riso rimane sgranato e la salsa calda, senza seccarsi o perdere sapore.

Se preferisci una cottura più delicata: puoi riscaldare la confezione chiusa in una pentola con acqua bollente per circa 20 minuti, in pratica a bagnomaria. Ideale se non hai un microonde o se preferisci un calore più uniforme.

In entrambi i casi, è importante non aprire completamente la confezione prima di riscaldarla, in modo che mantenga la sua umidità e sapore. E siccome è una porzione individuale, non dovrai preoccuparti degli avanzi né del riscaldamento che rovina la consistenza. Una scelta vincente.

In conclusione, il Pollo al Curry di Vitasia è uno di quei prodotti che vale la pena provare, soprattutto se ami la cucina asiatica e cerchi soluzioni rapide che non compromettano il sapore né la qualità.