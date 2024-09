Addio alle stirature: Lidl rivoluziona il mercato con l’invenzione che cambierà la tua vita

Tra le molte mansioni che ricorrono nel focolare domestico, stirare è forse una delle più noiose o pesanti, specialmente quando si è di fretta o ci si rende conto che la camicia che si desidera indossare è tutta stropicciata. Fortunatamente, al giorno d’oggi disponiamo di soluzioni efficaci per evitare di stirare nel modo tradizionale. Ad esempio, le ferri da stiro verticali e i pennelli per stirare, oltre a una particolare invenzione che sta spopolando in uno dei supermercati più noti. La novità di Lidl per dire addio alla stiratura, che cambierà sicuramente la tua vita.

L’innovazione di Lidl per dire addio alla stiratura

Proprio nei supermercati Lidl possiamo trovare vari modelli di ferro da stiro verticale o spazzola per stirare appartenenti a marchi popolari come Grundig. Ciò che stupisce però, è l’ultima delle loro invenzioni che ci permetterà di dire addio alla stiratura nel modo tradizionale. Inoltre, l’invenzione ha una doppia funzione in quanto permette di asciugare i vestiti e allo stesso tempo di lasciarli completamente lisci. La novità di Lidl per la stiratura che vogliamo presentarvi non è altro che il suo stiratore per camicie e bluse Cleanmaxx, che ora è anche in offerta, già un successo sul bazar online di Lidl. Siamo sicuri che una volta conosciuti tutti i dettagli e le caratteristiche, vorrai averlo anche tu in casa.

Non c’è più bisogno di tirare fuori l’asse da stiro, collegare il ferro da stiro e passare ore e ore a stirare camicie o bluse. Lidl ha la soluzione a questo “problema” con la sua novità più originale, che sta già spopolando nel suo negozio online. Il stiratore Cleanmaxx è una delle invenzioni che più piace ai suoi clienti e capiamo perfettamente il perché. Si tratta di uno stiratore automatico in cui tutto quello che devi fare è appendere la camicia o la blusa appena lavata e in pochi minuti sarà completamente asciutta e senza una sola piega.

Caratteristiche dello stiratore per camicie e bluse Cleanmaxx

Lo stiratore per camicie e bluse Cleanmaxx ha una potenza di 1800 W, che gli permette di combinare efficacemente la sua doppia funzione di asciugatura e stiratura in modo che qualsiasi capo che appendi diventi perfetto in pochi minuti. Inoltre, è dotato di un timer, che ti permette di impostare la durata desiderata di asciugatura e stiratura, e puoi sistemare capi superiori di diverse taglie, quindi potrai asciugare e stirare le camicie e le bluse da lavoro, ma anche le magliette e i maglioni dei bambini.

Funzionamento semplice ed efficace

Il funzionamento del stiratore Cleanmaxx è molto semplice e intuitivo. Una volta montato lo stiratore, devi posizionare la base, inserire l’appendiabiti per la camicia, vedrai che hai una sacca che sembra una custodia e che devi mettere su quell’appendiabiti. Una volta fatto questo, dovrai mettere la camicia o la blusa appena lavata, chiuderla e mettere alcune piccole mollette circolari che sono incorporate e che agiscono come peso sul bordo della camicia. In questo modo ti assicuri di fissarla bene e che inoltre rimanga dritta. Poi premi il pulsante e lascia che lo stiratore faccia il suo lavoro di asciugatura, con aria calda e allo stesso tempo, di stiratura.

In poco tempo avrai la tua camicia completamente stirata e pronta per essere indossata. Allora, cosa si può chiedere di più a questo stiratore di camicie e bluse Cleanmaxx? Lo trovi disponibile nel bazar di Lidl ma non nei suoi negozi fisici, quindi se desideri acquistarlo, devi fare l’acquisto online. Il prezzo è di 99,99 euro, ma Lidl ha deciso di abbassare il prezzo, quindi approfitta perché ora ti costerà solo 59,99 euro. Non lasciarti sfuggire l’innovazione di Lidl che sta spopolando sul mercato e che cambierà sicuramente la tua vita.

