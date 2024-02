Addio alle scope: i loro giorni sono contati e Lidl ha già il suo sostituto

Spazzare il pavimento è uno dei compiti domestici più fondamentali, ma può essere anche uno dei più noiosi. Non solo richiede tempo ed energia, ma non garantisce nemmeno una pulizia ottimale, poiché può lasciare residui di polvere, peli o sporco che si accumulano negli angoli o sotto i mobili.

Per fortuna, Lidl offre la soluzione perfetta per dimenticarti delle scope e goderti un pavimento pulito e disinfettato con un singolo apparecchio. Si tratta di un prodotto innovativo che aspira e pulisce il pavimento in un solo passaggio, senza cavi né complicazioni. Sei curioso di sapere di cosa si tratta? Continua a leggere e te lo sveliamo.

L'alternativa alle scope che sta spopolando su Lidl

Se ti sei stancato di spazzare e lavare il pavimento con scope e moci che non puliscono a fondo e lasciano tracce di sporco e batteri, potresti pensare di acquistare un apparecchio che ti permette di aspirare e pulire il pavimento in un solo passaggio, senza cavi né complicazioni. Se hai iniziato a cercarlo, non devi girare molto, perché Lidl ha proprio il prodotto di cui hai bisogno: l'Aspirapolvere lavapavimenti ricaricabile 2 in 1 Leifheit Regulus Aqua PowerVac.

Un potente aspirapolvere lavapavimenti in un unico dispositivo

Questo prodotto è un potente aspirapolvere lavapavimenti che combina due funzioni in un unico dispositivo: aspira lo sporco, la polvere e i peli degli animali domestici, e pulisce il pavimento con acqua e detergente, eliminando il 99,99% dei batteri e dei virus. Inoltre, ha un design ergonomico e leggero, che ne facilita l'uso e lo stoccaggio.

Caratteristiche e vantaggi dell'Aspirapolvere Leifheit lavapavimenti ricaricabile 2 in 1

L'Aspirapolvere Leifheit lavapavimenti ricaricabile 2 in 1 offre numerose caratteristiche e vantaggi che lo rendono un prodotto di punta. Ecco un breve riepilogo:

Dispone di due livelli di pulizia a scelta: la modalità Eco , che risparmia energia e prolunga l'autonomia della batteria, e la modalità Turbo , che aumenta la potenza e la velocità di pulizia.

la modalità , che risparmia energia e prolunga l'autonomia della batteria, e la modalità , che aumenta la potenza e la velocità di pulizia. Ha una funzione di autopulizia del rullo , che impedisce l'accumulo di sporco e cattivi odori nell'apparecchio. Basta premere un pulsante e il rullo si pulisce da solo con acqua pulita.

, che impedisce l'accumulo di sporco e cattivi odori nell'apparecchio. Basta premere un pulsante e il rullo si pulisce da solo con acqua pulita. Ha dei serbatoi d'acqua facilmente rimovibili, che permettono di riempirli e svuotarli in modo comodo e veloce. Inoltre, hanno una capacità di 500 ml ciascuno, il che consente di pulire una superficie ampia senza doverli riempire continuamente.

che permettono di riempirli e svuotarli in modo comodo e veloce. Inoltre, hanno una capacità di 500 ml ciascuno, il che consente di pulire una superficie ampia senza doverli riempire continuamente. Ha un sistema a due serbatoi , che separa l'acqua pulita da quella sporca, garantendo una pulizia igienica e senza residui. In questo modo, l'acqua pulita si mescola con il detersivo che scegli, e l'acqua sporca viene raccolta nell'altro serbatoio, che ha un sistema di notifica quando è pieno.

, che separa l'acqua pulita da quella sporca, garantendo una pulizia igienica e senza residui. In questo modo, l'acqua pulita si mescola con il detersivo che scegli, e l'acqua sporca viene raccolta nell'altro serbatoio, che ha un sistema di notifica quando è pieno. Ha un rullo in microfibra rotante fino a 3000 giri al minuto , che si adatta a tutti i tipi di pavimenti: parquet, piastrelle, marmo, ecc. Il rullo elimina lo sporco e l'acqua con facilità, lasciando il pavimento asciutto e lucido.

, che si adatta a tutti i tipi di pavimenti: parquet, piastrelle, marmo, ecc. Il rullo elimina lo sporco e l'acqua con facilità, lasciando il pavimento asciutto e lucido. Ha una batteria agli ioni di litio da 24 V , che si ricarica in circa 3 ore e offre un'autonomia di 22 minuti, sufficiente per pulire un'area fino a 65 m². Inoltre, l'apparecchio funziona senza cavi, dando più libertà di movimento e evitando intrecci e inciampi.

, che si ricarica in circa 3 ore e offre un'autonomia di 22 minuti, sufficiente per pulire un'area fino a 65 m². Inoltre, l'apparecchio funziona senza cavi, dando più libertà di movimento e evitando intrecci e inciampi. Ha dimensioni di 70 x 27 x 25 cm e un peso di 3,6 kg, il che lo rende facile da trasportare e da riporre. Inoltre, è fatto di materiale di alta qualità, che combina plastica e metallo, conferendogli grande resistenza e durata.

Sei stato convinto dall'aspirapolvere Leifheit ricaricabile 2 in 1? Se sì, non esitare. Puoi acquistarlo sul sito web di Lidl, così da ottenere uno dei pulitori più potenti ed efficaci comodamente da casa tua e dimenticarti per sempre delle scope.

Inoltre, la cosa migliore è che il prezzo di questo prodotto per la pulizia è ora scontato. Anche se costa 299,99 euro, Lidl lo ha scontato a 179,99 euro, permettendo un risparmio di oltre 100 euro. Si tratta di un'offerta limitata, quindi non perdere questa opportunità e prendi il tuo quanto prima.

Come hai potuto vedere, l'Aspirapolvere Leifheit lavapavimenti ricaricabile 2 in 1 è un prodotto che offre molti vantaggi e benefici per la pulizia del pavimento della tua casa. È un apparecchio che aspira e pulisce in un solo passaggio, senza cavi né complicazioni, e che elimina il 99,99% dei batteri e dei virus. Inoltre, ha un design ergonomico e leggero, che ne facilita l'uso e lo stoccaggio. Se vuoi dimenticarti delle scope e delle moci, e avere un pavimento pulito e disinfettato, non esitare e prendi questo Aspirapolvere Leifheit lavapavimenti ricaricabile da Lidl. Approfitta dell'offerta di Lidl e prendilo per solo 179,99 euro. Non fartelo scappare!.