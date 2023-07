Addio alle rughe: alta cosmetica giapponese con soli 3 ingredienti del tuo frigorifero.

Avrai già notato che le giapponesi, e in generale le asiatiche, hanno una pelle da rivista e di porcellana. Il loro segreto risiede negli ingredienti che utilizzano e in una routine di bellezza che non saltano mai. Ora puoi ottenere una alta cosmetica giapponese con soli 3 ingredienti.

E sono sicuro che li hai in casa. Unendoli insieme e creando una maschera con essi, è possibile avere una pelle sempre più morbida, senza rughe, liscia e giovane.

Alta cosmetica giapponese con soli 3 ingredienti dal tuo frigorifero

In questo caso, dobbiamo mescolare riso, avocado e miele, tre alimenti che di solito si trovano in cucina e che ci forniscono molti benefici.

Per farlo, dobbiamo creare una maschera con questi ingredienti e la cosa migliore è che è completamente naturale.

Cuociamo una tazza di riso, poi aggiungiamo l’avocado e il miele. Mescoliamo il tutto e otteniamo un composto che useremo per fare la maschera.

Ci applicheremo il composto sulla pelle e lasciamo agire per 15 minuti. Dopo questo tempo, puliamo il viso e per farlo possiamo usare acqua e sapone e anche l’acqua di riso che abbiamo usato prima quando abbiamo portato l’ingrediente ad ebollizione.

Vedrai che la pelle sarà molto più fine e levigata. Il segreto di questi ingredienti è che il riso è uno dei prodotti principali della cucina asiatica e viene anche utilizzato per avere sempre una pelle migliore e più giovane.

Questo ingrediente offre molti benefici per la nostra salute e anche per la pelle. Non è meno importante il miele, che è anche noto per essere utilizzato in diverse maschere. Infatti, molti marchi di cosmetici lo includono nelle loro creme, shampoo, profumi e altro ancora. Ha un odore affascinante che piace a tutti.

Come completare questa routine di bellezza

Come vediamo, non è difficile preparare questa maschera e migliorare la bellezza della pelle. Tuttavia, non è qualcosa che dovrebbe essere fatto ogni giorno. Per questo, è importante seguire la routine che spesso le donne asiatiche seguono fin da piccole e per questo hanno questa pelle di porcellana che fa invidia alle occidentali.

Pertanto, possiamo applicare acqua e sapone ogni giorno, diverse maschere, crema idratante e anche una detersione quotidiana per mantenere la pelle sempre perfetta.

