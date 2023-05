Addio alle mosche con la magica zanzariera di Lidl: economica e facile da installare.

Come ogni anno quando arriva il caldo, le zanzare e altri insetti fanno la loro comparsa e possono diventare un vero incubo se non si riesce a trovare un modo per scacciarli e liberarsene definitivamente per vivere in pace. Oggi ti mostriamo una zanzariera magica di Lidl che ti farà impazzire non appena la scoprirai, in quanto è facile da installare, economica e ti permetterà di dire addio alle mosche in modo efficace e una volta per tutte… affrettati che vola!

Lidl si impegna a portare in tutti i suoi cataloghi i prodotti che possono risultare più utili alla sua clientela, per il motivo che sia in ogni caso, e senza dubbio ci riesce in numerose occasioni, tanto che molte volte diventano virali e spopolano in vendite in pochi giorni dal momento in cui vengono messi sul mercato. La catena tedesca è un successo in Italia, tra gli altri paesi, e conta già più di 600 negozi distribuiti sul nostro territorio.

La zanzariera magnetica di Lidl che vorrai avere in casa

Si tratta della Zanzariera magnetica per finestra, una meraviglia di invenzione con cui potrai evitare l’ingresso di mosche, moschini e altri insetti nella tua casa questa estate, potendo così arieggiare la tua casa tutto il necessario con le finestre aperte ma senza invitare con ciò l’ingresso di fastidiosi insetti. Attualmente ha un prezzo di soli 14,99€, un vero affare, e senza dubbio liberarsi dalle zanzare ha un valore incalcolabile e ciò che pagherai per ottenerlo è ridicolo.

Questa fantastica zanzariera magnetica di Lidl offre una protezione naturale contro gli insetti con la finestra aperta grazie ad essere realizzata con un tessuto di protezione di alta qualità Nanofil che impedisce completamente il passaggio degli insetti. Ha una cinghia magnetica autoadesiva che ti permette di installarla in modo rapido e semplice in pochi minuti, un grande vantaggio in quanto non dovrai fare altro che una semplice installazione adesiva.

Le sue misure sono di 110 x 130 cm, orientabile sia in modo orizzontale che verticale in modo da poterla attaccare nel modo che più ti conviene in ogni caso a seconda delle caratteristiche della tua finestra. La sua profondità è di 10 mm, molto sottile, a malapena si noterà a occhio nudo, ma l’efficacia sarà massima.

Se le zanzare si trasformano in un incubo ogni anno, non c’è dubbio che questa zanzariera magnetica di Lidl sarà una delle tue migliori opzioni per combattere.

4.4/5 - (9 votes)