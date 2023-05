Addio alla sabbia sulla spiaggia per sempre: Zara Home lancia un prodotto mai visto prima.

Con l’arrivo della primavera, molte zone del paese godono di temperature piacevoli, il che significa che è possibile andare in spiaggia, anche solo per un po’. Per questo, è importante portare con sé tutto il necessario per godersi la giornata al meglio. Oggi ti presentiamo un prodotto di Zara Home che sta già facendo parlare di sé e che sarà un successo di vendita appena sarà disponibile online. Non potrai fare a meno di averlo per andare in spiaggia!

Zara Home si distingue in Italia come una delle migliori catene specializzate in articoli per la casa e la decorazione, con oltre 100 negozi in tutto il paese e in molti altri, in totale 20. L’azienda galiziana, che fa parte del gruppo Inditex, è un successo grazie ai suoi prodotti funzionali e di design con un’eccellente rapporto qualità-prezzo.

Il paravento di Zara Home per la spiaggia

Il paravento è una meraviglia di protezione dal vento per gli esterni che potrai posizionare sulla sabbia e ottenere una protezione ottimale sia dal vento che dalla sabbia che si alza quando c’è un po’ di vento. Potrai sdraiarti con tranquillità perché né l’aria né la sabbia ti disturberanno… non ti sporcherai! Attualmente costa solo 39,99 euro, un vero affare se vai spesso al mare. Potrai usarlo anche in piscina o in montagna.

Questo fantastico paravento di Zara Home è un’invenzione di stile che ti proteggerà dal vento, dalla sabbia e dagli occhi indiscreti, offrendoti privacy per leggere, mangiare o fare una pennichella in tutta tranquillità. Con il codice REF. 2563/077, si presenta in un color bianco ideale per la spiaggia, con stile e un tocco decorativo incredibile, una struttura composta da quattro stecche di legno di acacia e tre pannelli di cotone con un filo di tensione su ogni estremità. Nel kit di vendita sono inclusi dei picchetti per fissare i fili di tensione alla sabbia, all’erba o alla superficie morbida su cui vuoi posizionarlo, oltre a una borsa con manico per facilitarne lo stoccaggio e il trasporto.

